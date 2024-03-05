人大會議今開幕 婁勤儉︰不設總理記招

全國兩會在北京召開，為期7日的全國人大會議今日開幕，總理李強將發表任內首份政府工作報告。全國人大會議新聞發言人婁勤儉昨表示，如無特殊情況，本屆全國人大今後幾年，都不會再在會議閉幕後舉行總理記者會。外交部發言人毛寧昨在例行記者會上，被外國記者問及中方會否擔心這決定體現一種對外不開放的態度時，指這種擔心沒有必要，強調兩會資訊透明開放。

婁勤儉解釋，總理李強去年舉行記者會已明確整個任期的工作思路，加上今次會期內將有不同報告和記者會，因此不舉行總理記者會。另外，婁勤儉表示，中國經濟受到國內外關注，強調中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有足夠的信心和底氣。被問及國防開支時，他指中國國防支出較美國等軍事大國低，中國堅定不移走和平發展道路；又反駁有外媒指修法擴大了間諜行為範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險，是對《反間諜法》的錯誤解讀。此外，婁勤儉表示完成23條立法是香港維護國家安全的憲制責任。

全國港澳研究會顧問劉兆佳估計不再開總理記者會的其中一個原因，是記者會可能會讓別有用心的人炒作不利中國的訊息。他指目前各界都關注中國經濟走勢，而制定重大政策部署的三中全會並非在兩會前召開，故總理在記者會或未能充分回應，不開可能更好。

王滬寧︰促進港澳青年更好融入國家發展大局

至於政協會議則於昨午3時在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，以及李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希等多名黨和國家領導人出席。日前被免去全國政協副秘書長職務的張曉明亦有列席。政協主席王滬寧在政協工作報告提到港澳方面時，指過去一年政協圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，並完善聯繫港澳委員工作機制。