人大會議閉幕 李鴻忠代發言 團結就是力量奮鬥創造歷史

第十四屆全國人民代表大會第三次會議，昨午在北京人民大會堂舉行閉幕會。全國人大常委會委員長趙樂際因呼吸道感染請假，閉幕會由人大第一副委員長李鴻忠主持，並發表講話。李鴻忠表示，會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。他指應堅定不移走中國特色社會主義道路，聚精會神辦好自己的事，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實；並強調團結就是力量，奮鬥創造歷史。
李鴻忠表示，十四屆全國人大三次會議圓滿完成了各項議程。大會期間，代表們肩負黨和人民的重託，認真履行憲法法律賦予的職責，聚焦黨中央重大決策部署和人民群眾所思所盼所願，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，經歷了務實高效的民主實踐。會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，充分展現了人民代表大會制度的顯著政治優勢。
他並稱，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，指我們要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。
一步一腳印 把工作部署變成現實
他指，我們要堅持以人民為中心的發展思想，尊重人民首創精神，踐行全過程人民民主，凝聚廣大人民群眾智慧和力量，堅持一切為了人民、一切依靠人民，不斷滿足人民對美好生活的嚮往。我們要錨定強國建設、民族復興宏偉藍圖，堅定不移走中國特色社會主義道路，聚精會神辦好自己的事，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實。李鴻忠在結語中稱，團結就是力量，奮鬥創造歷史，實幹成就未來；呼籲更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，同心同德，求真務實，開拓進取，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。
李鴻忠發言前，大會先後表決通過所有決議草案，其中國務院總理李強的政府工作報告，以2,882票贊成、1票反對 、1票棄權，高票獲通過；人大常委會工作報告就以2,875票贊成、5票反對 、4票棄權通過。有關修改《全國人大和地方各級人大代表法》的決定草案以2,881票贊成通過。