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中國
2023-10-24 22:41:01

人大通過《愛國主義教育法》明年實施　港府：全力配合做好對接工作

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人大通過《愛國主義教育法》明年實施。(路透社資料圖片)

人大通過《愛國主義教育法》明年實施。(路透社資料圖片)

【22:41更新】新華社報道，十四屆全國人大常委會第六次會議今日(24日)表決通過《愛國主義教育法》，明年元旦起實施，當中對不同群體，包括港澳台同胞等的愛國主義教育，分别作出相應規定。

《愛國主義教育法》共有5章40條，包括總則、職責任務和實施措施等內容。規定愛國主義教育的主要內容涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、國家統一和民族團結、國安和國防等方面，規定面向全體公民開展教育，也突出學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員等群體的愛國主義教育作相應規定。

李家超：持之以恆推動愛國主義

本港特區政府歡迎《愛國主義教育法》通過，特首李家超表示港府會全力配合做好有關對接工作，協調政府及各界愛國力量，持之以恆地推動愛國主義教育，讓公眾進一步了解國家的歷史文化底藴及全面迅速發展，並深切明白內地與香港的緊密關係。

全國人大常委李慧琼支持及歡迎通過《愛國主義教育法》，認為《教育法》提出要增加港澳台同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結的要求，為本港的愛國主義教育明確前進方向，拉開香港愛國主義教育的新篇章，又希望香港各界一起認真學習以及貫徹落實《愛國主義教育法》的精神。

據報港府擬設愛國主義教育統籌小組

有本港報章報道，李家超明日(25日)會在《施政報告》提到，將因應《愛國主義教育法》設立「愛國主義教育統籌小組」，在香港推行相關工作，不過報道引述李慧琼指，將有關法律納入香港《基本法》的可能性不大。

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