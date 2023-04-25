人妻為子女入讀名校「獻身校長」 鬧綠帽夫：你兩萬人工不丟臉？（附對話截圖）

對話截圖可見，該名人妻為讓兒子就讀明星學校，不惜與校長發生性關係，但校長事後竟不斷糾纏，甚至傳短訊給人妻「來我辦公室談」、「想回味一下」、「名額很緊張，我只能盡力幫你」等暗示字眼，最後兒子的確順利入學，但校長不斷糾纏讓人妻相當困擾，只好向丈夫坦白告知此事，丈夫得知自己因此戴了綠帽當場崩潰，完全無法接受氣的要和老婆離婚。

夫拒讓步：孩子上學，你就上床，臉都丟完了！

人妻竟回應老公「我這叫出軌，我為了兒子、為了家庭，做這麼多，你以為我願意跟他搞，我是為了誰？別幼稚好了嗎，作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼？」人妻見老公傷心欲絕最後向他道歉，希望雙方各退一步，但老公仍無法接受，回應「怎麼退，你讓孩子退學，跟校長斷絕來往，我已經在找關係舉報他」。妻子聽了又怒罵老公「付出這麼多，好不容易都上了，現在你說退學」，老公則回「為了給孩子上學，你就上床，臉都丟完了！」據查這組對話截圖2019年就在微博瘋傳，當時也引起網友熱議，最近才又被人轉貼，網友表示「讓人心痛」、「真的可以離一離了，今天為了學校可以有1次，未來可以有無數次」。

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