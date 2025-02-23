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中國
2025-02-23 20:30:02

人工智能｜北京街頭「機械人交通警」現身瞬成熱話 真相竟然係咁 

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北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網)

北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網)

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內地AI及機械人科技發展迅速，北京街頭周六(22日)出現「機械人交通警」，旋即成為熱話，但結果卻令人訝異。

該位「機械人交通警」出現於北京海澱區五道口路口。網上流傳片段可見，約高1.3米、身穿螢光背心的機械人，在路口做出類似指揮交通的動作，指示市民過馬路，吸引途人好奇圍觀，亦因此引起混亂，本意是「指揮交通」，卻反而令情況更差，有人停下單車及電動單車等舉機拍攝，令路口更加擠塞。網上亦隨即出現不少「機器人交警」、「機器人指揮交通」等熱門詞及片段，有片段很快錄得逾4,000個讚。

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北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網) 北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網) 北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網) 北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網) 北京街頭出現疑似「機械人交通警」引起關注。(互聯網)

「機械人交通警」並非警方部署 有公司為博眼球而做

真相是，這位「機械人交通警」根本不是警方部署，與交管部門亦毫無關聯。當日中午已有民警到場處置。內媒記者從「機械人交通警」身上的標籤，確認它是北京加速進化科技有限公司的人形機器人產品。

海澱交通支隊表示，有關公司的測試人員為了「博眼球」而把機械人放在路口「做秀」，民警已對該公司工作人員作出警告及勸離，並著對方只能在封閉場所測試其機械人，不得影響道路交通秩序。交管部門亦正在處理及核實事件所涉的交通違法問題，同時已與派出所溝通，稍後將就涉及擾序的問題處罰涉事公司。

內地多地陸續採用機械人設備輔助警員

內媒指出，各地公安部門確實已陸續採用機械人設備輔助警員。如北京曾以警用機器人在重點商圈巡邏，但機械人外型是傳統的全地型車模樣；湖南高速公司亦曾部署全地型車模樣的「機器人交警」巡邏，並以屏幕及廣播向司機發出安全指示。另有如深圳等城市，警方也有採用人形機械人跟民警一起巡邏。各地警方採用的機械人都有明確標籤及字樣，讓公眾可以清晰地識別，而機械人身邊也通常會有身穿制服的警員陪同。

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