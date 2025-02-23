人工智能｜北京街頭「機械人交通警」現身瞬成熱話 真相竟然係咁 

該位「機械人交通警」出現於北京海澱區五道口路口。網上流傳片段可見，約高1.3米、身穿螢光背心的機械人，在路口做出類似指揮交通的動作，指示市民過馬路，吸引途人好奇圍觀，亦因此引起混亂，本意是「指揮交通」，卻反而令情況更差，有人停下單車及電動單車等舉機拍攝，令路口更加擠塞。網上亦隨即出現不少「機器人交警」、「機器人指揮交通」等熱門詞及片段，有片段很快錄得逾4,000個讚。

「機械人交通警」並非警方部署 有公司為博眼球而做

真相是，這位「機械人交通警」根本不是警方部署，與交管部門亦毫無關聯。當日中午已有民警到場處置。內媒記者從「機械人交通警」身上的標籤，確認它是北京加速進化科技有限公司的人形機器人產品。

海澱交通支隊表示，有關公司的測試人員為了「博眼球」而把機械人放在路口「做秀」，民警已對該公司工作人員作出警告及勸離，並著對方只能在封閉場所測試其機械人，不得影響道路交通秩序。交管部門亦正在處理及核實事件所涉的交通違法問題，同時已與派出所溝通，稍後將就涉及擾序的問題處罰涉事公司。