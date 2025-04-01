人形機械人進化到踩單車、縫紉仲識返工　後空翻技能已經係最out？　

宇樹、松延動力打造全球首個側空翻、後空翻機械人

騎車、縫線、倒水樣樣熟練 智元機械人集運動和交互於一身 智元機械人發佈的智能交互人形機械人「靈犀X2」，融合了運動、交互、作業三大功能。它的平衡性能非常出色，能騎自行車、踩滑板車、玩平衡車。精細動作方面也沒有落下，可以完成複雜的抓取、放置和操作任務，例如為葡萄縫線。

具身智能機械人「進廠打工」實現从製造走向智造 具身智能就是將人工智能融入機械人等具體的物理「身體」，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境互動的能力，還能自主思考和使用對應工具。 具身智能機械人初創公司智平方和晶能微電子公司正式合作，將基於具身大模型Alpha Brain和機械人Alpha Bot（愛寶），共同打造面對半導體工廠的具身機械人解決方案。這是全球首次有具身智能機械人應用在先進半導體工廠。