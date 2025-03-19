人形機械人G1「側空翻」成功 全球首次（有片）

機械人公司宇樹科技在去年3月首次實現全球首次電驅人形機械人原地空翻，時隔一年 後挑戰更高難度的原地側空翻成功。宇樹官方還發起真人挑戰賽，第一名挑戰同款「側空翻」 成功者，可以獲得一台G1人形機械人。

宇樹科技（Unitree）3月 19日透過社交平台宣布， 在一年前宇樹H1機械人（1.8米）實現全球首次電驅人形機械人原地空翻後，今天（3月19日） 宇樹G1機械人成為全球首次完成側空翻的人形機械人。

宇樹發布的18秒影片顯示，G1在沒有藉助任何外力的情況下，從原地騰空而起，完成側空翻後穩穩落地。宇樹表示，「 此程式開發和拍攝期間，G1無任何故障損壞」 。