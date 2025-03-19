人形機械人G1「側空翻」成功 全球首次（有片）

機械人公司宇樹科技在去年3月首次實現全球首次電驅人形機械人原地空翻，時隔一年後挑戰更高難度的原地側空翻成功。宇樹官方還發起真人挑戰賽，第一名挑戰同款「側空翻」成功者，可以獲得一台G1人形機械人。
宇樹科技（Unitree）3月19日透過社交平台宣布，在一年前宇樹H1機械人（1.8米）實現全球首次電驅人形機械人原地空翻後，今天（3月19日）宇樹G1機械人成為全球首次完成側空翻的人形機械人。
宇樹發布的18秒影片顯示，G1在沒有藉助任何外力的情況下，從原地騰空而起，完成側空翻後穩穩落地。宇樹表示，「此程式開發和拍攝期間，G1無任何故障損壞」。
這側空翻影片迅速引發熱話，許多網民表示：「側空翻太酷了！」「進步越來越快。」「已經超越大部分人類了。」還有人指出，側空翻在人形機械人的空翻動作中難度最高，「因為側空翻不僅需要機械人具備前空翻和後空翻所要求的爆發力、平衡控制能力和關節靈活性，還需要在側身翻轉時克服更大的慣性和空氣阻力，對機械人的空間感知、姿態調整和多關節協同控制能力提出了更高的要求」。
發起真人挑戰賽 完美複製側空翻可獲一部G1
此外，宇樹在官方微博留言區發起「宇樹機械人側空翻真人挑戰賽」，從3月19日開始，全世界第一個複製這動作的真人，可以獲得一部G1人形機械人或其他等值禮物。據介紹，挑戰者需原地正常站立直接起跳，該比賽的有效期3個月，後續將公布更多細節規則。
據先前報道，宇樹科技曾在3月4日發布影片，顯示其研發的人形機械人已「學會」功夫，以李小龍招牌動作踢飛人類手中的木棍，亦一度引發網民驚歎。
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