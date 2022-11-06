人民銀行副行長范一飛落馬 內媒指從工作單位被帶走

中紀委國家監委昨通報，中國人民銀行副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。
范一飛是中共二十大後首名落馬的部級官員，且是罕見的在任時被查的央行高層。內地《證券時報》指，范一飛本月4日下午在工作單位被帶走，據報當天中午還在開會，下周還有已安排好會出席的會議，而本月3日人民銀行及外匯局召開學習貫徹黨的二十大精神宣講報告會，范一飛亦有參加。
傳過去一年范一飛多次被叫走配合調查
「財新網」則指出，過去一年已傳出范一飛被查的消息，中紀委通報之前，范一飛曾多次被叫走配合調查。報道還稱，人民銀行前副行長陳雨露8月離職後，曾有意讓范一飛分管徵信局，但被組織部門駁回，理由是「范一飛不適合分管所有與市場相關的司局」。
范一飛曾在建行任職28年
58歲的范一飛曾在1982至2010年間，在中國建設銀行任職建行信託投資公司總經理助理兼計財部經理，建行總行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理及副行長等，深度參與建行股權分置改革上市。2005年10月，即范一飛上任建行副行長3個月，建行成功在香港上市，成為國有銀行中首家上市銀行。
分管支付司 范一飛被查或引發支付業新一輪地震
2010年4月，范一飛出任中國投資有限責任公司副總經理兼副營運總監；2015年1月任人民銀行黨委委員、上海銀行董事長等，同年2月出任人民銀行副行長，主要分管金融科技司、支付司、貨幣金銀局、數字貨幣研究所。市場人士認為，范一飛被查或會引發支付業新一輪地震。
范一飛與早前落馬招行前行長田惠宇在建行有交集
另外，范一飛與早前落馬的招商銀行前行長田惠宇，曾在工作上有交集。范一飛在2000至2010年出任建行行長助理、副行長等職位期間，田惠宇先後出任建行上海市分行副行長、深圳市分行行長等。田惠宇上月初被開除黨籍和公職，上月底被檢察院決定逮捕。中紀委國家監委指，田惠宇的問題包括「貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣」、「長期以『市場化』運作為幌子，以『投資』『理財』為名，『以錢生錢』，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財」等。