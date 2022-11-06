人民銀行副行長范一飛落馬 內媒指從工作單位被帶走

中紀委國家監委昨通報，中國人民銀行副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

范一飛是中共二十大後首名落馬的部級官員，且是罕見的在任時被查的央行高層。內地《證券時報》指，范一飛本月4日下午在工作單位被帶走，據報當天中午還在開會，下周還有已安排好會出席的會議，而本月3日人民銀行及外匯局召開學習貫徹黨的二十大精神宣講報告會，范一飛亦有參加。

傳過去一年范一飛多次被叫走配合調查

「財新網」則指出，過去一年已傳出范一飛被查的消息，中紀委通報之前，范一飛曾多次被叫走配合調查。報道還稱，人民銀行前副行長陳雨露8月離職後，曾有意讓范一飛分管徵信局，但被組織部門駁回，理由是「范一飛不適合分管所有與市場相關的司局」。