人民銀行回應河南村鎮銀行風波：絕大部分中小銀行安全

河南村鎮銀行金融風波引發維權流血衝突，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦今日在國務院新聞辦公室舉行的記者會上，被問到對相關情況有何看法時，強調自事件發生以來，人民銀行積極配合地方政府及監管部門穩妥應對，又指「絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內」。

彭博社記者在今日的「2022年上半年金融統計數據情況」記者會上，詢問在場的人民銀行相關負責人，對河南等地出現的銀行儲戶取錢困難有何看法，情況是否會造成因地方政府償債能力而引發的整個金融和銀行系統的風險。

人民銀行：事發以來配合地方穩妥應對

孫天琦指出，自河南村鎮銀行風險事件發生以來，人民銀行積極配合地方政府及監管部門穩妥應對，指導分支機搆履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。

316家銀行機構屬高風險 資產佔整體1%

孫天琦又提到，「整體看，我國金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內」。截至去年底，內地銀行業機構總資產345萬億元(人民幣，下同)，佔整個金融業總資產的90%，而「銀行穩則金融穩」，根據去年第四季央行評級，參與評級的4,398家銀行業機構中，有4,082家在安全邊際內的1至7級，佔93%，資產規模佔整體的99%，其中24家保持在1至5級的大型銀行是整個金融業的壓艙石，資產規模佔整體的70%；8-D級的高風險機構共316家，數量為整體的7%，資產規模則佔整體僅1%，「也就是說，絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內」。孫天琦呼籲媒體報道時「既要報道壞機構、壞事情，也要報道好機構、好事情，我們共同給各方面呈現一個客觀、全面、準確的金融風險整體形勢判斷」。

網民：回應了個寂寞，鬧成這樣之後這話誰信？

不少微博網民對相關回應感到不滿，直斥「回應了個寂寞」、「存在你們批准的合法銀行的錢沒了，不賠錢說這些有啥用」、「穩妥應對就是讓河南給儲戶精準賦紅碼麼？」、「1%就能毀掉成百上千的家庭」、「這話鬧成這樣之後說出來誰信？合著沒出事的都是安全的。反正現在我了解到的各個村鎮銀行已經出現了取款潮，每天都有人把錢從村鎮銀行取出來往四大行存」。

微博網民反應：

