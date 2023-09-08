人神共憤｜9歲女生遭教師用三角尺打到出腦漿　學校還偷送院無通知家長(有片)

內地長沙一名家長日前在網上發文控訴，指9歲女兒在課堂遭到老師用三角尺毆打，導致頭顱破裂，校方第一時間竟然未有通知家長，而是偷偷將孩子送往醫院進行縫合。數小時後家長到場時，才進行其他檢查，隨後醫生表示，女童需要馬上進行開腦手術，目前該名女童仍處於危險期。

綜合報道，長沙一名家長控訴，就讀博才梅溪湖小學的9歲女兒周三(6日)遭到一名宋姓男教師用三角呎毆打頭部，校方竟然在沒有通知家長的情況下，偷偷將孩子送往醫院進行縫合手術。有影片顯示，女童家屬受訪時指出，女童母親接獲校方通知時，學校老師告訴她醫生正準備進行縫合，女童母親便要求校方及醫生暫停動作，立即對女兒進行詳細檢查。沒想到當她抵達醫院後，竟被醫生告知，女兒因為頭骨碎裂，腦漿溢出，需要立即進行開腦手術。