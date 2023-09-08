熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
中國
2023-09-08 13:25:00

人神共憤｜9歲女生遭教師用三角尺打到出腦漿　學校還偷送院無通知家長(有片)

分享：
9歲女生遭教師用三角尺打到出腦漿，學校還偷送院無通知家長。(圖中非涉事三角尺。網上圖片)

9歲女生遭教師用三角尺打到出腦漿，學校還偷送院無通知家長。(圖中非涉事三角尺。網上圖片)

內地長沙一名家長日前在網上發文控訴，指9歲女兒在課堂遭到老師用三角尺毆打，導致頭顱破裂，校方第一時間竟然未有通知家長，而是偷偷將孩子送往醫院進行縫合。數小時後家長到場時，才進行其他檢查，隨後醫生表示，女童需要馬上進行開腦手術，目前該名女童仍處於危險期。

綜合報道，長沙一名家長控訴，就讀博才梅溪湖小學的9歲女兒周三(6)遭到一名宋姓男教師用三角呎毆打頭部，校方竟然在沒有通知家長的情況下，偷偷將孩子送往醫院進行縫合手術。有影片顯示，女童家屬受訪時指出，女童母親接獲校方通知時，學校老師告訴她醫生正準備進行縫合，女童母親便要求校方及醫生暫停動作，立即對女兒進行詳細檢查。沒想到當她抵達醫院後，竟被醫生告知，女兒因為頭骨碎裂，腦漿溢出，需要立即進行開腦手術。

女童經過將近5個小時的手術後，碎裂的頭骨及異物順利從腦中取出。(微博) 女童經過將近5個小時的手術後，碎裂的頭骨及異物順利從腦中取出。(微博) 女童因為頭骨碎裂，腦漿溢出，需要立即進行開腦手術。(微博)

校方對事件感意外 指男教師平日很正常

經過將近5個小時的手術後，碎裂的頭骨及異物順利從腦中取出，不過醫生卻表示女童目前仍處危險期，讓家長感到非常心碎。至周四(7)，女童已經甦醒，能按醫生提示做出回應。對此，該校師德師風監督相關負責人表示，對事件感到「意外」，指涉事男教師平時上課接受學校巡查都很正常，事發時男教師在維持課堂秩序，負責人又指：「目前學校所有領導、教育局領導都在處理此事，公安部門也介入了調查，到時候有任何結果會發布官方通報。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受