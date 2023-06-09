人行原副行長范一飛遭開除黨籍及公職　涉嚴重違紀違法

中紀委國家監委公布，人民銀行前副行長范一飛涉嚴重違紀違法，已被開除黨籍及公職。去年11月時，中共二十大閉幕兩星期，中紀委宣布調查當時主管支付領域的人行副行長范一飛，成為二十大後首位落馬的金融系統副部級官員。

范一飛嚴重違反黨紀

據中央紀委國家監委網通報，范一飛所嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。

至於涉及事項，包括縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易、迷信活動；長期以「投資」為名，大搞權錢交易；違規干預、插手執法活動；利用職務便利，為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

范一飛長期於銀行系統工作

現年58歲的范一飛是江蘇泰興人，在中國人民大學財政學專業畢業，長期在銀行系統工作，他自2015年2月出任人民銀行副行長。曾在1982至2010年間，在中國建設銀行任職建行信託投資公司總經理助理兼計財部經理，建行總行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理及副行長等，深度參與建行股權分置改革上市。2005年10月，即范一飛上任建行副行長3個月，建行成功在香港上市，成為國有銀行中首家上市銀行。

至於現任人行原副行長分別為郭樹清、潘功勝、劉國強、張青松，以及宣昌能。