人行擬降準0.5個百分點救市　「放水」萬億減存量房貸息(更新)

【14:00更新】 人民銀行、國家金管總局及中證監今(24日)宣布一系列金融措施支持經濟發展，人行推出組合拳，包括近期將下調存款準備金率0.5個百分點、向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣、年底前有機會再降準0.25至0.5個百分點，以及引導銀行調低存量房貸利率，預期5,000萬戶家庭受惠等。

內地三大金融監管機構、即人行、金管總局及中證監共同聯合舉行發布會。人行行長潘功勝指，為進一步支持經濟穩定增長，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣，在今年內還將視市場流動性狀況，可能進一步降準0.25至0.5個百分點。7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%調整至1.5%。

年底前或再降準0.25至0.5個百分點

年底前或再降準0.25至0.5個百分點

年底前或再降準0.25至0.5個百分點

年底前或再降準0.25至0.5個百分點

對於內地樓市，人行將引導銀行下調存量房貸利率，預計平均減幅約0.5個百分點，並統一首套房和二套房按揭的最低首期比例，將二套房貸款最低首期比例，由25%調低至15%。人行預計這項政策將惠及5,000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年減少家庭的利息支出約1,500億人民幣左右。

設結構性貨幣政策工具 初期規模5000億人民幣

在資本市場方面，人行首次設立結構性貨幣政策工具支持資本市場，包括證券、基金、保險公司互換便利，以及可向央行抵押股票及債券等獲取資金來投資股市，首期規模分別為5,000億及3,000億人民幣，日後可視乎情況擴大規模。