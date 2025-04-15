今年出訪首站越南 構戰略意義命運共同體 習近平︰關稅戰沒贏家

國家主席習近平周一起應邀國事訪問越南，是他今年出訪的首個國家。習近平乘專機抵達河內內排國際機場時，獲越南國家主席梁強等多名領導熱情迎接。習近平發表書面講話，強調中越兩國是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。時值美國特朗普政府掀起關稅戰亂局、越南亦是被美國瞄準的重點目標，習近平此刻到訪當地別具意義。他較早時在當地報章發表署名文章，重申關稅戰沒有贏家。 習近平在書面講話中表示，在探索符合本國國情的社會主義道路上，中越互學互鑑、攜手並進，向世界昭示了社會主義制度的光明前景。習近平2023年對越南進行國事訪問期間，雙方宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，引領兩黨兩國關係邁入新階段。

他稱，今年是中越建交75周年暨「中越人文交流年」，中越命運共同體建設迎來新的發展機遇。中越站在新的起點上，中方願同越方一道，不忘友好初心、牢記共同使命、把握時代機遇，開展更高水平、更廣範圍、更深層次合作，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。他期待以這次訪問為契機，同越南領導同志就中越兩黨兩國關係的全局性、戰略性、方向性問題以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同擘畫中越命運共同體建設新藍圖。 晤越共總書記蘇林 簽數十合作協議 中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪等陪同人員同機抵達。習近平昨天與越共中央總書記蘇林會晤，雙方簽署了數十項合作協議，據報部分涉及加強供應鏈和鐵路合作。

至於習近平較早前在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章，文中除提到中越情誼之外，也提及在世界經濟復甦乏力背景下，中越產業鏈供應鏈合作更趨緊密。他指，中國連續二十多年是越南第一大貿易夥伴，2024年中越雙邊貿易額突破2,600億美元。兩國鐵路互聯互通和智慧口岸建設有序推進，光伏、垃圾發電等清潔能源項目有力保障越南電力供應，中國企業承建的河內輕軌2號線方便了市民日常出行。在人文交流方面，2024年中國赴越遊客超過370萬人次，德天(板約)瀑布跨境旅遊合作區正式運營、多條跨境自駕遊線路開通，讓「一日遊兩國」成為現實。

鼓勵更多中國企業赴越投資興業 習近平表示，中方將堅持與越南合作共贏，中方願同越方推進越南北部3條標準軌鐵路項目合作，建設智慧口岸；並歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方亦要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作。他強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路；要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境；也要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

越南在中美角力中求存 習近平今次出訪東盟三國，周二結束在越南的行程後，將轉抵馬來西亞及柬埔寨。美國較早前一度宣布向多國徵收對等關稅，其後宣布暫緩執行90天，其中越南面對的對等關稅高達46%，普遍認為是要阻嚇越南「代為」出口中國產品到美國。分析認為，越南既不想中國煞停在當地的產業投資和提供關鍵產品，也不欲失去越南農產品的一大市場，另一方面也怕被美國以高關稅封殺，故會力求在中美角力狹縫中求存，冀盡量不得失任何一方。