今年最強寒潮席捲全國 周四五最凍 廣東低見3度

內地今年以來最強寒潮來襲！中國氣象局微博「中國天氣」指出，今日(29日)開始，寒潮將在兩天內迅速南下，直抵海南，全國大部分地區將「劇烈降溫」，局部地區累計降幅或超過攝氏20度。

中央氣象台連發3天最高級別寒潮橙色預警

中央氣象台截至今日已經連續3天發布最高級別的寒潮橙色預警，預計今日日間至周四早晨，吉林、湖南、江西、福建、貴州、廣西及廣東北部等地氣溫降幅可達16至18度，局部地區達20度。廣東省氣象局微博「廣東天氣」則指出，廣東省自明日起「氣溫大跳水」，周四及五更是最冷時候，「不穿大衣、羽絨服可頂不住」，預計周四至五粵北低見3度，沿海市縣最低10度，其餘市縣最低6度；周六起氣溫回升，最低氣溫5至16度。

河北跌至零下30度 南方多地入冬初雪料提早

河北承德、張家口北部地區明日早晨最低氣溫料降至零下25至零下30度；江蘇南京、湖北武漢、湖南長沙、浙江溫州等城市更預計在這兩天落下今冬初雪，時間較往年的12月中旬明顯偏早，甚至比北京、山東濟南等北方城市都要早。今日及明日，東北北部及內蒙古中東部等地將是全國最冷地區，最高氣溫普遍都在零下10度以下，最低氣溫更不足零下20度，局部地區更將跌穿零下30度。

海南島最高氣溫仍有逾20度

「中國天氣」介紹，今次寒潮過程具移動速度快、降溫劇烈的特點，影響範圍之廣也是同期少見，其中今日和明日將是今波寒潮核心降溫時段，青藏高原、雲南、海南島等地之外，從西北到華南的全國絕大部分地區，氣溫都將暴跌。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯解釋，由於地處海拔高，加上寒潮路徑偏東，青藏高原降溫影響遠不及其他地區；而海南島位置最南，冷空氣影響相對較遲，也相對較小，最高氣溫仍有20度以上。