仙氣美女｜廣西公路收費員如王祖賢張栢芝合體爆紅 有無咁誇張？(多圖)

仙氣美女｜廣西公路收費員 如王祖賢張栢芝合體爆紅 有無咁誇張？(多圖)
廣西一個公路收費站近日驚現一名仙氣美女收費員，震撼網民，有人讚她似張栢芝，有人則說似王祖賢，指其長髮飄逸，美麗清純又不失嬌媚，顏值爆燈，有人愈講愈誇張，說因為不少人為了一睹這位仙氣美女芳容，故意不用自動收費系統，差點導致塞車。
內地上周傳出這位仙氣美女公路收費員的消息，之後愈傳愈烈。有報道的這位女職員「舉止優雅，長髮在空中飄舞」，有的則說她「長髮飄飄、明眸皓齒、溫柔可人」，「好看就算了，還總保持微笑」，看得人心神盪漾，重要的是她絲毫不失專業，工作非常熟練，總之就是完美，有人甚至揚言「第一次覺得塞車的人很幸福」。
據報網上流傳的影像大多拍攝於本月20日，當時仙氣美女正在六賓高速公路的賓陽車收費站服務。
仙氣美女｜有緣才能見！仙氣美女收費員是「一日義工」
究竟她是何方神聖？經傳媒追查下，要見這位仙氣美女極需講緣分，原來她並非收費站的員工，而是一名義工。六賓高速公路公司人員表示，「我們注意到網友對她的關注了，但她不是我們員工，而是一名志願者，只在我們這邊服務一天」，原來因賓陽日前舉行炮龍節活動，車流較多，故有義工在六賓高速和賓陽縣在各路口提供服務。令仙氣美女加分的是，她已透過六賓高速公司拒絕記者方訪問。