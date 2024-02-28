仙氣美女｜廣西公路收費員如王祖賢張栢芝合體爆紅 有無咁誇張？(多圖)

仙氣美女｜廣西公路收費員 如王祖賢張栢芝合體爆紅 有無咁誇張？(多圖)

廣西一個公路收費站近日驚現一名仙氣美女收費員，震撼網民，有人讚她似張栢芝，有人則說似王祖賢，指其長髮飄逸，美麗清純又不失嬌媚，顏值爆燈，有人愈講愈誇張，說因為不少人為了一睹這位仙氣美女芳容，故意不用自動收費系統，差點導致塞車。

內地上周傳出這位仙氣美女公路收費員的消息，之後愈傳愈烈。有報道的這位女職員「舉止優雅，長髮在空中飄舞」，有的則說她「長髮飄飄、明眸皓齒、溫柔可人」，「好看就算了，還總保持微笑」，看得人心神盪漾，重要的是她絲毫不失專業，工作非常熟練，總之就是完美，有人甚至揚言「第一次覺得塞車的人很幸福」。