代謝性白內障｜內地男鍾情火鍋+高糖飲品　一覺瞓醒瞳孔全變白

可別以為「白內障」是中老年人「專利」！內地湖北武漢一名25歲年輕人，日前一覺醒來視力模糊，仔細一看竟發現「瞳孔中央全變白了」，急忙就診才知罹患代謝性白內障，醫生揭愛喝飲料、吃火鍋是致病主因。

醫生：晶狀體幾乎完全渾濁 據《紅星新聞》報道，25歲的武漢市民小吳近日前往武漢大學附屬愛爾眼科醫院求診，他向醫生表示「就一夜之間，睡一覺起來開始，左眼看不清了。然後慢慢沒過兩天，右眼也看不清了。去醫院查，查出來是白內障」。 接診的白內障與老視專科副主任孫明醫生發現，小吳雙眼的白內障情況極為嚴重，晶狀體幾乎完全渾濁，從外觀上看，雙眼毫無神采，瞳孔中央一片雪白，「雙眼的晶狀體幾乎完全是渾濁的。即使在肉眼下，我們都看到他的雙眼是無神的，瞳孔中央完全是白的」。

進行血糖檢測發現血糖數值超過30 據悉，白內障多見於老年群體，20多歲患者極為罕見。在排除外傷因素後，醫生初步判斷小吳患上的可能是代謝性白內障，遂進行血糖檢測，結果令人咋舌，小吳血糖數值超過30，幾乎是正常數值的3到4倍。 孫明對小吳仔細訊問過往病史和深入瞭解其生活習慣，終於揪出「幕後兇手」，原來小吳對含糖飲料和火鍋情有獨鍾。長期高糖、高油的飲食習慣造成糖尿病，加上沒有控制，使得體內一些代謝發生異常，進而造成眼內水晶體的代謝也發生異常，最終導致白內障。 對此，醫生特別提醒年輕族群，切不可因年輕而忽視糖尿病等代謝類疾病的威脅。在日常生活中，一定要嚴格控制飲食，減少高油高糖食物的攝入，同時堅持適度運動。只有做到 「管住嘴、邁開腿」，才能有效預防糖尿病、高脂血症等疾病，守護自身健康。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章