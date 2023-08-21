令人震驚｜酒店沖涼愈洗愈臭　抬頭一望花灑竟黐滿大便(有片)

內地杭州一名女子日前入住一家連鎖飯店，洗澡時因為發現有臭味，抬頭一看，發現花灑頭竟黏有大便，她隨即投訴，雖然酒店決定免去其入住費用，但女子不滿欠一句「道歉」而索俏償10萬人民幣，酒店隨即質疑有人「自編自導」敲詐勒索。

綜合報道，杭州一名女子上周一(14日)因為家中冷氣故障，以234元人民幣在住所附近的連鎖服務式公寓運河郡旗艦店訂了一間豪華大床房。當晚約9時，女子聲稱以花灑頭沖身體約20秒開始察覺有異，形容味道愈來愈濃，「我感覺那個水很臭很臭」。她抬頭一看，發現花灑頭竟有2塊黑色異物，竟然是大便，她立即召喚酒店管家前來查看「的確是大便！警察也過來肯定是大便。」女子說自己噁心到一直在吐，直呼「這半個月我要吃不下飯了」。女子說，原本打算自行與飯店方協調處理，但對方態度惡劣，「至少應該跟我說一句道歉，結果反而惡狠狠地說『我都說了給妳免單，妳還要怎麼樣！』」，令她毅然要走司法程序。