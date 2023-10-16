熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-16 16:58:09

以巴衝突｜中國公民4死6傷2失蹤 外交部籲盡快離開以色列回國

分享：
以巴衝突｜中國公民4死6傷2失蹤　外交部籲盡快離開以色列回國 (美聯社)

以巴衝突｜中國公民4死6傷2失蹤　外交部籲盡快離開以色列回國 (美聯社)

在北京，外交部發言人毛寧今日(16)在例行記者會上稱，目前已確認有4名中國公民在以巴衝突中不幸遇難，另有6人受傷，2人失蹤。她指中國和以色列之間的商業航班仍在運作，建議當地的中國公民盡快乘商業航班回國。中方將繼續認真研判以巴的安全形勢，密切追蹤當地空路、陸路的開放情況和安全條件，盡全力為中國公民提供協助。

她表示，中方對遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷者，做好遇難者的善後工作，敦促外方全力搜救失蹤人士，採取一切有效措施保障中方人士和機構的安全。

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）

華春瑩：上海曾庇護2萬猶太難民 悲劇不應重現

另外，外交部發言人華春瑩就以巴衝突在社交平台X（前稱Twitter）用英語與阿拉伯語發文，指二戰期間，上海曾為2萬名猶太難民提供庇護，中方相信「己所不欲，勿施於人」，過去的悲劇不應發生在今天的任何人身上，無論信仰或種族如何，每個生命都是寶貴的。她指，中方譴責並反對一切傷害平民的行為，希望巴以盡快實現停火和局勢緩和，各方都應遵守國際法，尤其是國際人道主義法。

中國政府中東問題特使翟雋昨日(15)表示，仍有數名中國公民在加沙，中方駐外機構正與他們保持聯繫，協助向加沙南部轉移，盡快撤離至安全地區，又指自己本周將訪問中東地區相關國家，與各方加強協調。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受