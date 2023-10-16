以巴衝突｜中國公民4死6傷2失蹤 外交部籲盡快離開以色列回國

在北京，外交部發言人毛寧今日(16日)在例行記者會上稱，目前已確認有4名中國公民在以巴衝突中不幸遇難，另有6人受傷，2人失蹤。她指中國和以色列之間的商業航班仍在運作，建議當地的中國公民盡快乘商業航班回國。中方將繼續認真研判以巴的安全形勢，密切追蹤當地空路、陸路的開放情況和安全條件，盡全力為中國公民提供協助。
她表示，中方對遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷者，做好遇難者的善後工作，敦促外方全力搜救失蹤人士，採取一切有效措施保障中方人士和機構的安全。
華春瑩：上海曾庇護2萬猶太難民 悲劇不應重現
另外，外交部發言人華春瑩就以巴衝突在社交平台X（前稱Twitter）用英語與阿拉伯語發文，指二戰期間，上海曾為2萬名猶太難民提供庇護，中方相信「己所不欲，勿施於人」，過去的悲劇不應發生在今天的任何人身上，無論信仰或種族如何，每個生命都是寶貴的。她指，中方譴責並反對一切傷害平民的行為，希望巴以盡快實現停火和局勢緩和，各方都應遵守國際法，尤其是國際人道主義法。
中國政府中東問題特使翟雋昨日(15日)表示，仍有數名中國公民在加沙，中方駐外機構正與他們保持聯繫，協助向加沙南部轉移，盡快撤離至安全地區，又指自己本周將訪問中東地區相關國家，與各方加強協調。