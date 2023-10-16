以巴衝突｜中國公民4死6傷2失蹤 外交部籲盡快離開以色列回國

在北京，外交部發言人毛寧今日(16日)在例行記者會上稱，目前已確認有4名中國公民在以巴衝突中不幸遇難，另有6人受傷，2人失蹤。她指中國和以色列之間的商業航班仍在運作，建議當地的中國公民盡快乘商業航班回國。中方將繼續認真研判以巴的安全形勢，密切追蹤當地空路、陸路的開放情況和安全條件，盡全力為中國公民提供協助。

她表示，中方對遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷者，做好遇難者的善後工作，敦促外方全力搜救失蹤人士，採取一切有效措施保障中方人士和機構的安全。