以巴衝突｜以色列中華商會稱兩中國人死亡 北京官方首證有人失聯受傷(更新)

以色列中華商會指在衝突期間失蹤的四名中國人，其中兩人確認喪生，當中一人與另外兩名工人一同坐車，遭持槍者襲擊。

【10月10日17:20更新】以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續，死亡人數增至近1,600人。以色列中華商會10日下午指，在衝突期間失蹤的四名中國人，其中兩人確認喪生，當中一名姓鄒的35歲工人來自江蘇，家屬已獲悉事件，正待處理後事。商會表示事發時這名工人與另外兩名工人一同坐車，遭持槍者襲擊。中國外交部今日表示正核實消息，但證實有中國人失聯或受傷，傷者情況總體穩定，使領館正全力搜救失聯人員。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥踏入第三天，雙方至今有逾1,100人死亡，數千人受傷，以色列政府宣布進入戰爭狀態。中國駐以色列大使館、駐巴勒斯坦辦事處都已發布提醒，提醒當地中國公民要密切注意當地安全形勢，實際增強安全意識，落實安全防範措施，確保安全。

有內媒聯繫到以色列中華商會的一名女工作人員，根據商會的統計，目前至少有3名中國人中彈，4名中國人處於失蹤狀態，商會正在協助使館發布訊息，尋找失蹤人員。此外，有媒體指擁有一半中國血統的以色列女子諾雅被哈馬斯武裝分子劫持到沙加。以色列中華商會證實消息，目前當地華人圈已發起對諾亞的幫助，不過暫時並無更新的消息傳來。