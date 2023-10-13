以巴衝突｜以色列駐華外交官北京街頭遇襲　受刀傷送院情況穩定(更新、有片)

以色列外交部今日（13日）稱，一名以色列駐中國大使館外交官在北京遇襲受傷送院，目前情況穩定。外交部表示，襲擊不在大使館附近範圍發生，以方正調查事件動機。以色列傳媒指，該名外交官是被人用刀襲擊，未知動機。 二人扭打在地 社交平台流傳片段可見，該名以色列外交官在北京街頭被一名身穿白色上衣的男子持刀襲擊，二人一度扭打在地，施襲者曾捅多刀，地上有血漬，期間有數名民眾目擊事件，惟未有介入施援。及後施襲者拿刀及背包離去，目前暫未知其國藉。 巴勒斯坦激進組織哈馬斯呼籲全球回教徒今日（13日）上街抗議，參加「憤怒日」聲援巴勒斯坦人。以色列外交部敦促所有在海外的公民加強警惕。

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Video of an Israeli embassy diplomat being attacked on the streets of Beijing. Graphic violence, be cautious when viewing. From the video, it appears that the assailant is not Chinese but also does not have the typical appearance of an Arab person.#China #Israel https://t.co/7h8m0R3tls pic.twitter.com/Y0qEGCMaby — QuickUpdate (@BigBreakingWire) October 13, 2023