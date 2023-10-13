以巴衝突｜北京公安：以色列外交官家屬被捅 外籍男疑犯被捕 (更新有片)

社交平台流傳片段可見，該名以色列外交官在北京街頭被一名身穿白色上衣的男子持刀襲擊，二人一度扭打在地，施襲者曾捅多刀，地上有血漬

【21:00更新】以色列外交部今日（13日）表示一名駐北京大使館職員遇襲後，北京公安同晚則稱，一名以色列外交人員家屬被刺傷，已拘捕外藉疑犯。通報指事發於下午2時許，在朝陽區左家莊一超市門前，一名以色列外交人員家屬（男，50歲）被一外籍人士（男，53歲）刺傷，經初步審查他在北京從事小商品經營工作，案件正在進一步調查中。

以色列外交部今日（13日）稱，一名以色列駐中國大使館外交官在北京遇襲受傷送院，目前情況穩定。外交部表示，襲擊不在大使館附近範圍發生，以方正調查事件動機。以色列傳媒指，該名外交官是被人用刀襲擊，未知動機。

二人扭打在地

社交平台流傳片段可見，該名以色列外交官在北京街頭被一名身穿白色上衣的男子持刀襲擊，二人一度扭打在地，施襲者曾捅多刀，地上有血漬，期間有數名民眾目擊事件，惟未有介入施援。及後施襲者拿刀及背包離去，目前暫未知其國藉。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯呼籲全球回教徒今日（13日）上街抗議，參加「憤怒日」聲援巴勒斯坦人。以色列外交部敦促所有在海外的公民加強警惕。