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中國
2023-10-12 12:09:25

以巴衝突｜被綁架中以混血女子諾亞 母證屬以色列籍非北京出生

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被綁架中以混血女子諾亞與父母合照(網上圖片)

被綁架中以混血女子諾亞與父母合照(網上圖片)

以巴新一輪衝突合共超過2,300人死亡，其中以色列有1,200人喪生，多人被哈馬斯綁架。一名叫26歲中以混血女子被綁架的影片早前在社交平台傳播。該女子母親李崇紅接受內媒採訪時稱，至今未有女兒消息。她指女兒為以色列籍，及在以色列出生長大；早前曾有報道指在北京出生。

現年61歲的李崇紅是定居以色列三十多年的以色列籍華人，現與以色列籍丈夫居住在南部的貝爾謝巴市。今踏入26歲的是家中的獨生女，在以色列出生長大，曾隨母親赴國探親，若不是參加音樂節遇險，諾亞本應在今周開始大學第三個學年。

李崇紅稱自己最後一次見到女兒是在上周五晚餐，及後拿了車匙，表示要隔天開車去海邊。周六早上，李崇紅被警報驚醒，發現已聯絡不上女兒，及後看到了諾亞在音樂節現場與男友被哈馬斯綁架至加沙的影片。她表示希望能讓更多的人知道的遭遇，有更多的人能伸出援手，強調女兒只是去參加音樂節，並沒有做任何壞事。

被綁架中以混血女子諾亞與父母合照 網傳影片顯示一位名為諾亞(Noa Argamani)的中以混血女子被巴勒斯坦哈馬斯武裝分子綁架到加沙。 網傳影片顯示一位名為諾亞(Noa Argamani)的中以混血女子被巴勒斯坦哈馬斯武裝分子綁架到加沙。 網傳影片顯示一位名為諾亞(Noa Argamani)的中以混血女子被巴勒斯坦哈馬斯武裝分子綁架到加沙。

今踏入26  好友祈禱「回來一起慶祝」

一名的好友表示，和其他朋友一起參加音樂節，其中和男友被綁架至加沙，有兩至三人身亡，另一人亦失蹤，僅一人逃脫，「與諾亞一起被哈馬斯帶走的一共有160多人，除了參加音樂節的人還有邊境地區的居民，今天是諾亞的26歲生日，我們都在祈禱，希望她能平安回來跟我們一起慶祝她的生日。」

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