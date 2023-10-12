以巴衝突｜被綁架中以混血女子諾亞 母證屬以色列籍非北京出生

以巴新一輪衝突合共超過2,300人死亡，其中以色列有1,200人喪生，多人被哈馬斯綁架。一名叫諾亞的26歲中以混血女子被綁架的影片早前在社交平台傳播。該女子母親李崇紅接受內媒採訪時稱，至今未有女兒消息。她指女兒為以色列籍，及在以色列出生長大；早前曾有報道指諾亞在北京出生。

現年61歲的李崇紅是定居以色列三十多年的以色列籍華人，現與以色列籍丈夫居住在南部的貝爾謝巴市。今踏入26歲的諾亞是家中的獨生女，在以色列出生長大，曾隨母親赴國探親，若不是參加音樂節遇險，諾亞本應在今周開始大學第三個學年。

李崇紅稱自己最後一次見到女兒是在上周五晚餐，及後諾亞拿了車匙，表示要隔天開車去海邊。周六早上，李崇紅被警報驚醒，發現已聯絡不上女兒，及後看到了諾亞在音樂節現場與男友被哈馬斯綁架至加沙的影片。她表示希望能讓更多的人知道諾亞的遭遇，有更多的人能伸出援手，強調女兒只是去參加音樂節，並沒有做任何壞事。