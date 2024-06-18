伴娘收利是竟然全是冥鈔　網民因一個原因促報警

伴郎或伴娘一般都會收到男家或女家的利是以表感謝。微博帳號「快樂儲存所」分享一件事件，指一名擔任朋友伴娘的女子，在男家收到新郎長輩封的習俗利是，詎料回到後打開一看，裡面全是寫著「天地銀行」像冥鈔的鈔票，令她不知所措。

「快樂儲存所」表示，這名女子是朋友婚禮的唯一一個伴娘，並在新郎家收到男方長輩的1封利是，「說是習俗，我就收下放入包包(手袋)裡了」，沒想到整個婚禮儀式結束，回到家裡打開利是，竟然見到2張來自「天地銀行」的100元冥鈔。女子指出，收下利是到返回酒店陪新娘穿婚紗這段期間，利是一直都在手袋內，且手袋都沒離開視線範圍；只有陪新娘穿婚紗去婚禮現場的時段，手袋才放在酒店房間，不認為利是遭人調包。對於收到疑似冥鈔，女子直呼「我是甚麼大冤種」、「這是怎麼回事啊？有沒有人給我出個招」、「我要直接問，還是當甚麼事都沒發生」？