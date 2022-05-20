低俗營銷 廣告現「太黑下不去嘴」等字句 婦炎潔涉侮辱女性 官方調查

繼P&G中國「女人腳臭是男人的5倍」後，再有品牌涉以侮辱女性手法宣傳產品。國產女性用品品牌「婦炎潔」天貓旗艦店一款女性護理液的產品介紹，出現「還你少女般粉嫩如『處』」、「83%男性不願意給伴侶XX的原因竟是太黑太難聞下不去嘴」(圖)等字句，惹輿論炮轟侮辱、不尊重女性。婦炎潔隨即下架涉事產品，母公司仁和藥業所在的江西樟樹市，市場監督管理局周三介入調查。

今次事件不止女網民極為反感，男網民亦表示，「這不只是對女性的侮辱，更是對我們男人的貶損，廣告詞比小黃書還辣眼睛」、「我一個大老爺們都覺得這次做的屬實有點太過了，你不能拿人家的隱私當作賣點，侮辱歧視字眼來博取眼球，不能掙著人家的錢還做著傷害人家的事」。

四川「紅星新聞」直言，女性私密部位隨著年齡增長變黑是因為色素沉澱，完全是正常現象，涉事廣告卻以「討好男性」角度出發，讓女性對自己的身體產生完全沒有必要的羞恥感，其赤裸裸描寫對人的身體的窺視、蔑視，不尊重的不只女性，還包括男性、包括所有人群。上海「澎湃新聞」亦指，這類「訴諸恐懼」的廣告不但涉及虛假宣傳，還誤導消費者。

婦聯轟「用數據偽裝不堪的營銷」

全國婦聯旗下《中國婦女報》更批評，相關廣告低俗、惡俗、媚俗，「難以想像，在2022年的今天，在現代文明社會中，還有人拿女性的身體做如此不堪的營銷，甚至還試圖用數據偽裝」。

婦炎潔天貓旗艦店客服周二就事件表示抱歉，並指有博主惡意營銷導致事件發酵，令多名客服遭受網絡暴力。仁和藥業昨表示，已開會要求營運部門盡快處理事件。