低空經濟｜山東平陰縣「賣天空」惹關注 新國企以逾9億中標低空經營權

內地積極發展低空經濟，近日山東濟南市平陰縣拍售「低空經濟特許經營權」，並以逾9億元(人民幣、下同)售出，是全國首個出售「空權」的地方政府，惹各方關注。 該個低空經濟特許經營權長達30年，由國企山東金宇通用航空有限公司(金宇通航)以9.24億元中標。該公司由平陰縣財政局100%持股，在本月5日即項目公開招標的同一天成立。經營許可範圍包括民用機場營運、飛行訓練、私用大營航空器營運、旅遊業務、城市配送運輸服務及檢驗檢測服務等。

低空經濟｜有企業憂須付天空「使用費」 目前內地企業展開低空飛行項目前，只需事先向政府申請。如今低空空域被國企「買下」，內媒指有空運物流企業擔心日後在該縣使用無人機配送須支付空域使用費。有爭議聲音質疑地方政府是否想藉此增加收入；但也有人認為低空經濟是中國經濟未來發展重要引擎之一，全國首單低空經濟特許經營權拍出，是低空經濟加速發展的明確信號。《澎湃新聞》向平陰縣發改局查詢，局方稱已成立專門工作小組跟進，稍後作回應。

低空經濟｜2026低空經濟規模料破1萬億 去年內地低空經濟規模已逾5,000億元，2026年可望突破1萬億元。今年以來全國有近30省把發展低空經濟寫入政府工作報告或出台相關政策。北京、上海、杭州及合肥等15個城市與企業共建低空經濟生態圈，擬至2025年打造涵蓋低空飛行路線、低空應用示範區等逾百個示範項目。有地方政府已建立產業基金，為低空經濟發展提供資金基礎。山東濟南平陰縣地方政府今年起與企業合作成立低空產業示範基地，並與大學聯手打造低空物流運營示範中心。

基建方面，截至去年底全國已建成並登記通用機場449個、飛行服務站32個、已有逾440條無人機航線，而5G-A、AI、衛星通訊等技術亦正應用於低空經濟基建上。 同場加映︰