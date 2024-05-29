熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 端午節2024 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 ViuTV節目巡禮2024 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-05-29 23:01:46

住客3晚無返房瞓 竟被酒店罰款3000元 究竟咩事？誰是誰非？｜網上熱話

分享：
事主指酒店額外收取了他每間房每晚500人民幣的費用。(互聯網)

事主指酒店額外收取了他每間房每晚500人民幣的費用。(互聯網)

內地一名遊客入住酒店3晚，退房後卻被通知要加收3,000人民幣，令他憤怒不已。奇在事主3晚都沒有回酒店過夜，酒店亦另有解釋，令事件成為羅生門。

一名姓湯的遊客向內媒爆料稱，他以鑽卡會員身份入北京王府井希爾頓酒店，跟家人一起訂了2間房，住3晚。

他表示，因為要是適應時差，3晚都在外遊玩，早上才回房入住，未料退房後，「飯店經理就打電話給我說，調取了我入住期間每晚的監視器，發現我夜不歸宿，要多收取500元/間晚的差價」。

住客入住酒店時須簽署承諾書。(互聯網) 酒店其中一間豪華客房。(互聯網) 事主指酒店額外收取了他每間房每晚500人民幣的費用。(互聯網)

酒店質疑事主「違規轉讓會員禮遇」

內媒《上游新聞》記者向酒店查詢，工作人員指，根據顧客簽署的承諾書，工作人員調監控發現顧客夜不歸宿，懷疑其轉讓會員價房間給他人住，酒店為保護其他會員權益而有此決定，按承諾書所訂每晚加收500人民幣。

該承諾書訂明：「如您的預訂在本飯店住宿期間，發生了違規轉讓會員禮遇的情況，飯店將會收取您500元/晚的差價費用，此費用包括：早餐、房間升級、行政禮遇、會員歡迎品等」。

事主斥酒店監控住客 強調無同意付款

但事主認為酒店是在未有跟他達成消費協議下，便直接強制性扣除款項，並不妥當；並指摘酒店侵犯客人私隱，對住客24小時無間斷監控，他氣憤的稱，「觀察客人幾點進入房間和離開房間，能提前告知一下客人嗎？早知道我肯定不會住一家時刻盯著客人看的飯店」。

Ad Block

酒店其後再回應傳媒稱，已了解到客人反映的情況，但「因為真實情況可能要更複雜一點」，所以需提交予公關團隊處理。最終事主獲退回3,000元。

事件引發網民議論，認為事件匪夷所思。有人質疑涉事房間晚上可能有他人入住，才會令酒店認定事主違規轉讓會員禮遇，但亦有人認為酒店管得太嚴。

時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受