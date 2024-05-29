住客3晚無返房瞓 竟被酒店罰款3000元 究竟咩事？誰是誰非？｜網上熱話

內地一名遊客入住酒店3晚，退房後卻被通知要加收3,000人民幣，令他憤怒不已。奇在事主3晚都沒有回酒店過夜，酒店亦另有解釋，令事件成為羅生門。
一名姓湯的遊客向內媒爆料稱，他以鑽卡會員身份入北京王府井希爾頓酒店，跟家人一起訂了2間房，住3晚。
他表示，因為要是適應時差，3晚都在外遊玩，早上才回房入住，未料退房後，「飯店經理就打電話給我說，調取了我入住期間每晚的監視器，發現我夜不歸宿，要多收取500元/間晚的差價」。
酒店質疑事主「違規轉讓會員禮遇」
內媒《上游新聞》記者向酒店查詢，工作人員指，根據顧客簽署的承諾書，工作人員調監控發現顧客夜不歸宿，懷疑其轉讓會員價房間給他人住，酒店為保護其他會員權益而有此決定，按承諾書所訂每晚加收500人民幣。
該承諾書訂明：「如您的預訂在本飯店住宿期間，發生了違規轉讓會員禮遇的情況，飯店將會收取您500元/晚的差價費用，此費用包括：早餐、房間升級、行政禮遇、會員歡迎品等」。
事主斥酒店監控住客 強調無同意付款
但事主認為酒店是在未有跟他達成消費協議下，便直接強制性扣除款項，並不妥當；並指摘酒店侵犯客人私隱，對住客24小時無間斷監控，他氣憤的稱，「觀察客人幾點進入房間和離開房間，能提前告知一下客人嗎？早知道我肯定不會住一家時刻盯著客人看的飯店」。
酒店其後再回應傳媒稱，已了解到客人反映的情況，但「因為真實情況可能要更複雜一點」，所以需提交予公關團隊處理。最終事主獲退回3,000元。
事件引發網民議論，認為事件匪夷所思。有人質疑涉事房間晚上可能有他人入住，才會令酒店認定事主違規轉讓會員禮遇，但亦有人認為酒店管得太嚴。