住客3晚無返房瞓 竟被酒店罰款3000元 究竟咩事？誰是誰非？｜網上熱話

事主指酒店額外收取了他每間房每晚500人民幣的費用。(互聯網)

內地一名遊客入住酒店3晚，退房後卻被通知要加收3,000人民幣，令他憤怒不已。奇在事主3晚都沒有回酒店過夜，酒店亦另有解釋，令事件成為羅生門。

一名姓湯的遊客向內媒爆料稱，他以鑽卡會員身份入北京王府井希爾頓酒店，跟家人一起訂了2間房，住3晚。

他表示，因為要是適應時差，3晚都在外遊玩，早上才回房入住，未料退房後，「飯店經理就打電話給我說，調取了我入住期間每晚的監視器，發現我夜不歸宿，要多收取500元/間晚的差價」。