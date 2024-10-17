住建部倪虹：中國樓市開始築底 本月數據定會樂觀

住房城鄉建設部部長倪虹表示，自9月底新政策公布以來，一手房睇樓量及簽約量明顯增加，二手房交易量亦持續上升，市場出現積極變化，政策效果已開始顯現。 他在國新辦記者會上指出，年底前將「白名單」項目信貸規模增加至4萬億元人民幣，將所有房地產合格項目都爭取納入「白名單」。
爭取所有合格房地產項目納入白名單
倪虹表示，內地房地產市場在一系列政策作用下，經過3年不斷調整，已開始築底。他指，房地產主要指標明顯好轉，特別是一線城市10月以來全線回穩，相信10月數據一定是一個積極、樂觀結果。倪虹表示，促進房地產市場止跌回穩政策具體採取的措施都很強，力度足夠大，接下來要同心協力打好組合拳，他對房地產止跌回穩充滿信心。
他又說，國務院部署打好保障房攻堅戰宣布至今剛好5個月，已交付246萬套，成效很明顯，形容對購房人是吃下定心丸，市場預期出現巨大改變。他強調，要一手抓白名單，解決項目建設資金問題，一手抓項目進度，爭取住房早日交付。他相信，白名單項目有信貸支持，加上房企積極努力，可打贏保障房攻堅戰，讓供房人士早日拿到房子。
他提到，對資不抵債項目，要按照法治化、市場化原則，加快破產重整或清算，維護購房人合法權益。對於違法違規、損害購房人利益行為，要堅決查處，不能矇混過關。
原文刊登於 香港電台