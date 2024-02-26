四川一名住持（又稱方丈、堂頭和尚）早前被踢爆與人妻直播主發生性關係後被勒索，涉案320萬元人民幣（約348萬港元）。他的身分被證實為四川省政協宗教委員釋照杰（俗名︰張彬），而釋照杰的戒碟（出家人身分證）也被註銷。
據《澎湃新聞》報導，中國佛教協會網站發布《關於註銷釋照杰佛教教職人員戒牒的公告》稱，「近期，我會收到四川省佛教協會報來《四川省佛教協會關於處理釋照杰的情況報告》。根據有關規定，我會對釋照杰（俗名：張彬）的戒牒予以註銷，其戒牒編號為20031307。」戒牒由中國佛教協會頒發，是教職人員的受戒證明。
蔡女丈夫以針孔攝影機偷拍再勒索
報導指出，釋照杰於2020年底，在直播間選購紅木家具時與蔡姓女主播相識。2021年2月和4月，兩人先後在酒店內發生關係。蔡女丈夫發現妻子出軌，得知釋照杰的背景，偷拍兩人發生關係的影片。他透過事前架設好的針孔攝影機，於福建一間溫泉度假飯店拍下了二人性愛過程。蔡女丈夫以此勒索釋照杰住持支付320萬元人民幣（約348萬港元）。
釋照杰此前身兼四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。去年底四川省政協十二屆常委會第二十次會議審議通過了政協四川省第十三屆委員會委員名單，其中，釋照杰為宗教界委員。而在桃色風波爆發後，石象寺住持釋照杰已卸任四川省宗教協會副會長職務，政協資格也遭撤銷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章