四川一名住持（又稱方丈、堂頭和尚）早前被踢爆與人妻直播主發生性關係後被勒索，涉案320萬元人民幣（約348萬港元）。他的身分被證實為四川省政協宗教委員釋照杰（俗名︰張彬），而釋照杰的戒碟（出家人身分證）也被註銷。

據《澎湃新聞》報導，中國佛教協會網站發布《關於註銷釋照杰佛教教職人員戒牒的公告》稱，「近期，我會收到四川省佛教協會報來《四川省佛教協會關於處理釋照杰的情況報告》。根據有關規定，我會對釋照杰（俗名：張彬）的戒牒予以註銷，其戒牒編號為20031307。」戒牒由中國佛教協會頒發，是教職人員的受戒證明。