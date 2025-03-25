何立峰會見跨國公司負責人 歡迎擴大在華投資 深化互利共贏

中國發展高層論壇年會前日起一連兩天在北京召開期間，國務院副總理何立峰會見了多位有份出席的跨國公司負責人，包括蘋果、輝瑞及禮來製藥(Eli Lilly)等高層。何立峰表示，中國將擴大高水平對外開放，歡迎跨國公司擴大在華投資。
新華社報道，何立峰於周日傍晚會見了蘋果、輝瑞、博楓(Brookfield Corp.)、美敦力(Medtronic)、萬事達卡、禮來製藥、嘉吉(Cargill)、康寧(Corelle)等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對華投資等交換意見。何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，歡迎跨國公司擴大在華投資，共享發展機遇。報道指，一眾跨國公司負責人表示重視中國市場，看好中國經濟前景，願致力於對華長期合作。
至於論壇年會方面，周日的揭幕儀式約720人出席，包括新開發銀行行長羅塞芙、亞洲開發銀行行長神田真人、國內外企業家、政府官員、專家學者和國際組織代表等。外國企業家包括蘋果行政總裁庫克、德國西門子董事會主席博樂仁和南韓三星電子會長李在鎔。在中方代表名單中，來自香港特區的包括香港瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯、盈科拓展集團創辦人李澤楷、香港鐵路有限公司主席歐陽伯權，以及香港交易所主席唐家成等。
中方努力為世界提供「穩定錨」
中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀在年會上表示，在外部不確定不穩定因素明顯增多的情況下，中國有信心以高質量發展，為世界繁榮發展增加穩定性和確定性，努力為世界經濟發展提供「穩定錨」。他重點談及5方面的「確定性」，其中一個是「堅持把擴大內需作為長期戰略」，會銳意增強消費能力、擴大服務消費、優化消費環境、減少後顧之憂。其餘4個「確定性」則為堅持深化供給側結構性改革、堅持開放合作、堅持統籌發展和安全，以及堅持綠色低碳發展。