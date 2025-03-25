何立峰會見跨國公司負責人 歡迎擴大在華投資 深化互利共贏

中國發展高層論壇年會前日起一連兩天在北京召開期間，國務院副總理何立峰會見了多位有份出席的跨國公司負責人，包括蘋果、輝瑞及禮來製藥(Eli Lilly)等高層。何立峰表示，中國將擴大高水平對外開放，歡迎跨國公司擴大在華投資。

新華社報道，何立峰於周日傍晚會見了蘋果、輝瑞、博楓(Brookfield Corp.)、美敦力(Medtronic)、萬事達卡、禮來製藥、嘉吉(Cargill)、康寧(Corelle)等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對華投資等交換意見。何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，歡迎跨國公司擴大在華投資，共享發展機遇。報道指，一眾跨國公司負責人表示重視中國市場，看好中國經濟前景，願致力於對華長期合作。