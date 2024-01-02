熱門搜尋:
六合彩 日本地震 農曆新年2024 叱咤2023 黎淑賢去世 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 姜濤 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-02 11:54:49

佛山南山鎮公布8名「躺平人員」 限半年內改善工作表現

分享：
內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜，包括某居委會副主任、文旅辦工作人員等。南山鎮政府回應內媒查詢時稱文件屬實，是南山鎮「虎軍」行動的一項舉措，主要在南山鎮政府內部公示。這是當地首次評選「躺平者」，如被列為「躺平者」，將有6個月整改期，還會有先進部門幫助改善提升。當地工作人員強調，被列名單者非違紀，亦不是完全不幹活， 只是能力效率「弱一點」。

網傳文件落款為廣東佛山市三水區「南山鎮推動幹部隊伍轉作風提效能工作領導小組辦公室」。公示信息顯示，根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，通過談話調研、民主評議、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有8名同志列入南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。根據公示信息查詢發現，被公示的人員包括基層網格員、某居委會副主任、文旅辦工作人員等。

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜

內媒引述南山鎮政府相關工作人員表示。「今年為了幹部隊伍營造競標爭先氛圍，專門出台了一個『虎軍』行動，有部門的紅黑榜、南山之星、躺平人員等，有正向，也有反向激勵。」

Ad Block

「不是完全不幹活」   惟能力效率「弱一點」

「躺平者」主要體現在哪些方面，如何選出來？該工作人員說，經過前期調查，民主測評，作風效能領導小組審定後再公示「（躺平）也不是完全不幹活，也沒有違法違紀，只是能力、紀律、效率相對來說弱一點。」如果被評定為躺平休閒人員，會有6個月整改期，還會有先進部門幫忙改善提升。

對於上述公示內容，有網友認為，所謂的「躺平休閒人員」和「末位鞭策人員」並沒有明確的政策定義，若當事人並未違法違紀，不應該以文件的形式公示。
 

Ad Block
2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受