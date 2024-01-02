佛山南山鎮公布8名「躺平人員」 限半年內改善工作表現

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜，包括某居委會副主任、文旅辦工作人員等。南山鎮政府回應內媒查詢時稱文件屬實，是南山鎮「虎軍」行動的一項舉措，主要在南山鎮政府內部公示。這是當地首次評選「躺平者」，如被列為「躺平者」，將有6個月整改期，還會有先進部門幫助改善提升。當地工作人員強調，被列名單者非違紀，亦不是完全不幹活， 只是能力效率「弱一點」。

網傳文件落款為廣東佛山市三水區「南山鎮推動幹部隊伍轉作風提效能工作領導小組辦公室」。公示信息顯示，根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，通過談話調研、民主評議、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有8名同志列入南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。根據公示信息查詢發現，被公示的人員包括基層網格員、某居委會副主任、文旅辦工作人員等。

內地社交平台近日網傳一張廣東佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有8人上榜

內媒引述南山鎮政府相關工作人員表示。「今年為了幹部隊伍營造競標爭先氛圍，專門出台了一個『虎軍』行動，有部門的紅黑榜、南山之星、躺平人員等，有正向，也有反向激勵。」

「不是完全不幹活」 惟能力效率「弱一點」

「躺平者」主要體現在哪些方面，如何選出來？該工作人員說，經過前期調查，民主測評，作風效能領導小組審定後再公示「（躺平）也不是完全不幹活，也沒有違法違紀，只是能力、紀律、效率相對來說弱一點。」如果被評定為躺平休閒人員，會有6個月整改期，還會有先進部門幫忙改善提升。

對於上述公示內容，有網友認為，所謂的「躺平休閒人員」和「末位鞭策人員」並沒有明確的政策定義，若當事人並未違法違紀，不應該以文件的形式公示。

