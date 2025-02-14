佛山工廠員工小便超2分鐘需罰款 參考《黃帝內經》定最佳時間

佛山順德一間名為「三兄弟」的機械製造公司推出員工《如廁管理規範》，小便超過2分鐘可被罰款，特定時段禁止如廁等。公司更聲言是參考醫書《黃帝內經》設定「最佳如廁時間」。

內地再有企業對員工設違反權利的規定。廣東佛山順德有公司推出員工《如廁管理規範》，小便超過2分鐘可被罰款，特定時段禁止如廁等。公司更聲言是參考醫書《黃帝內經》設定「最佳如廁時間」。《規範》曝光後引來網民批評如奴隸。涉事公司事後一度辯稱只是試行，並非強制，及後宣布下架通告。

內地有網民公開順德一間公司於本月11日公布的《如廁管理規範》，稱為了提升工作效率及整頓工作態度，詳列了可以如廁的時段與時間，例如上午10時30至40分期間員工可正常如廁，11時半至12時期間則不允許如廁。若在未規定的其他上班時間「小號上廁所」，則不能超過2分鐘等。

聲稱保障員工健康 律師指涉違法

《規範》又註明，「如有特殊情況身體體質的找人力資源申請，無薪如廁，備案」、「公司將通過監控隨時調取，對於違反上述規定的員工，將視情節輕重給予相應處理。違規將進行100元罰款（從當月工資扣減）」該《規範》更指出，上述規定是參考了醫書《黃帝內經》發佈的目的是保障員工的身體健康。《規範》會在3月1日開始執行。

有網民查出，涉事公司為佛山順德一間名為「三兄弟」的機械製造公司。涉事公司工作人員回應內媒查詢指，《規範》目前僅為試行，並非強制，本意是讓大家在合適的時間上廁所。及後該公司相關負責人稱，經過員工討論，本月13日已發通知稱《規範》已取消。