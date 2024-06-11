佛山茶樓一位難求　大叔去廁所後座位被佔暴怒　與大媽大打出手

網傳影片中，身穿藍色橫條紋T恤的白髮男子，衣服被粉衣大媽一把揪住，情急之下狠狠揮出老拳，直往對方臉上猛捶，大媽也不是省油的燈，手上拿著鞋子發揮「打小人」精神回擊，雙方親友見狀也紛紛加入戰局，過程中大叔慘被椅子擊中，當場血流如注。

廣東人有喝早茶習慣，知名茶樓常一位難求，日前佛山竟有人為此上演全武行，原來一名大叔不滿上廁所回來座位被佔，與大媽爆發肢體衝突，拿起椅子砸人、拿鞋狂拍，現場一片混亂。

雙方親友紛紛加入戰局

網傳影片中，身穿藍色橫條紋T恤的白髮男子，衣服被粉衣大媽一把揪住，情急之下狠狠揮出老拳，直往對方臉上猛捶，大媽也不是省油的燈，手上拿著鞋子發揮「打小人」精神回擊，雙方親友見狀也紛紛加入戰局，過程中條紋T恤大叔慘被椅子擊中，當場血流如注。

綜合廣東台《今日關注》、《DV現場》報道，事發於5月29日早上8時許，佛山市順德區樂從鎮一酒樓，有食客懷疑因爭座位引發鬥毆，事後有醫護人員到場為傷者包紮。

有目擊者表示，當時有一個大叔已經開好了茶位，然後去了洗手間，後來一名大媽坐了大叔的位，大叔回來後雙方發生口角，後來甚至打起來了。