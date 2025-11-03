佛山食肆疑殺活貓煮「龍虎鳳」　當局勒令停業調查(有片)

廣東佛山近日爆出一宗駭人事件，有一家名為「蝦記私房菜」的餐廳被多名網友揭露，涉嫌宰殺活貓為烹製名為「龍虎鳳」的料理。消息曝光後引發大批網民熱議和撻伐，當地相關單位已介入調查，並勒令餐廳停業。
綜合《紅星新聞》及《新京報》等內地媒體報道，10月30日社群平台上有多名佛山網民爆料，位於南海區九江鎮一間名為「蝦記私房菜」的飯店，疑似將活貓與蛇、雞同煮，製成一道名為「龍虎鳳」的料理。其中，「龍」指的是蛇、「虎」是貓、「鳳」為雞，還強調這道菜是一種極具獵奇色彩的傳統菜。據指，餐廳還在社群發文炫耀，還附上還沒被宰殺的貓咪照片表示：「喵喵喵到貨，這天氣煲龍虎鳳太好了」。網上流傳的影片顯示，一隻白貓被抱入廚房宰殺。不少網民都看不下去，除了質疑餐廳的行為，也對他們食材來源是否合法、是否經檢疫抱持疑慮，並擔憂食安問題。
網民：沒有經過檢疫的肉 來源不明
九江鎮宣傳文體旅教辦公室人員於10月31日下午證實，已派員赴現場了解情況，並由市場監管局依食品安全相關法規處理。官方指出，警方、衞健與市場監管等多部門已聯合啟動調查，現場檢查後廚、冷庫及食材儲區，並未發現貓或蛇類肉品。但該間餐廳目前已被勒令停業，後續仍待進一步查核。
事件曝光後，引起大批網民留言批評：「太可怕了」、「不能接受」、「有些所謂的人還沒進化好」、「非要甚麽都吃嗎？」，有網民指出：「貓狗不是家畜，所以你們餐桌上吃的，都是沒有經過檢疫的肉，來源不明」。