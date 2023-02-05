佛山3.2級地震 深圳香港均有震感 佛山地震局：同等震級常見

廣東佛山市三水區今早11時38分發生黎克特制3.2級地震，震源深度8公里，佛山、廣州、深圳、東莞、惠州等地都有網民發微博稱有震感，「我以為我感覺錯了，床晃動，然後覺得不對勁，懷疑是地震」、「白雲望崗，整個人晃了幾秒，還以為玩遊戲玩出幻覺了」、「深圳四樓上鋪，有震感，很明顯」、「在龍華，有明顯震感。樓下車防盜在叫」。香港天文台也接到超過10名市民報告表示感到輕微震動。

地震局：佛山曾發生卅多次3至5級地震

佛山地震局表示，今次地震震級讓市民略有震感，沒有造成人員傷亡和財產損失，局方將持續科學監測地震情況。該局又指，佛山是國家級地震重點監視防禦區，歷史上曾發生三十多次3至5級地震，今次3.2級地震在佛山過往發生的地震等級中較常見。廣東省地震局則指出，近期佛山三水發生5級以上地震可能性不大。

多條斷裂帶在佛山範圍內通過

根據《佛山市防震減災「十二五」規劃》文件，佛山地質構造複雜，從化—陽江斷裂、廣三斷裂、西江斷裂等活動斷裂在佛山範圍內通過，歷史上曾發生三十多次3至5級地震，包括1683年羅村5級地震，1976年瀾石小布3.3級地震，1997年三水樂平3.7級及4.4級地震，其中三水樂平地震造成千多間房屋損壞，直接經濟損失8000多萬元人民幣。

根據中國地震台網速報目錄，今次震央周邊200公里內近5年發生的3級以上地震有9次，最大地震分別是2021年4月2日廣東河源東源縣3.7級地震(距今次震央171公里)及2018年3月20日廣東陽江陽西縣3.7級地震(距離今次震央201公里)。