佩洛西訪台｜佩洛西抵達台灣 中國向美方提出嚴正交涉和強烈抗議 解放軍周四起進行軍事演訓及實彈射擊

【23:16更新】解放軍宣布，將於本周四(4日)中午12時起至下周日(7日)中午12時，一連三天在台灣周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動及組織實彈射擊。此外，東部戰區宣布，今晚(2日)起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域試射常規導彈。 【23:00更新】佩洛西抵達台北後，中國外交部隨即發聲明，指美國眾議院議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。 【22:54更新】佩洛西步出機艙，台灣高官到場迎接。

【22:45更新】美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸強烈反對及警告，晚上10時44分乘專機抵達台北松山機場。 【22:30更新】美國眾議院議長佩洛西專機即將降落台灣，身處北京、微博認證為「資深政經記者」的「玉淵譚天」表示，解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽。 ​ 【22:00更新】即時航班資訊網Flightradar24更新佩洛西專機「SPAR19」的目的地為「台北松山機場」，抵達時間為晚上10時42分。台北101晚上9時至12時在大樓外點燈，打出「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」、「Thank you」、「TW ❤️ US」，歡迎佩洛西訪台及感謝其堅定支持台灣。

【20:35更新】台灣「中天快點TV」引述台北警方消息指，美國眾議院議長佩洛西專機將於晚上10時降落台北松山機場，車隊將直接前往下榻的君悅酒店，沿路將有交通管制。報道又指，車隊將會從松山機場旁的空軍松山基地指揮部大門離開，大門對開已陸續架設鐵馬，封鎖道路。有知情人士又透露，佩洛西並非入住總統套房，而是直接包下全層48間房間。君悅酒店員工已作好準備迎接，為確保安全，保安單位已進駐酒店戒備。