佩洛西擬訪台｜北京回應成焦點 解放軍或射導彈派軍機穿越海峽中線

美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵台，北京當局如何應對成為外界焦點。繼中國海事局昨日通報，今日起至周六晚上會在南海展開軍事訓練外，解放軍亦表明不會對佩洛西可能訪台「坐視不管」，東部戰區及福建省軍區亦先後發布實彈射擊片段。《環球時報》前總編輯胡錫進亦在社交媒體發文，稱北京針對佩洛西可能訪台，已經制定了包括軍事行動在內的一系列反制行動。

佩洛西擬訪台｜向台海發射導彈

解放軍其中一個可能應對方法，就是舉行演習將導彈射進台灣鄰近海域抗議，而有關做法亦非首次，早在美國國會前議長金里奇在97年訪台時，便已經發生過。同時，白宮國家安全委員會發言人柯比亦警告，北京可能在台灣周邊發射導彈，或作出大規模的空中或海上舉動。