熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 動漫節2022 消暑 NOVO LAND 授勳2022 消委會 故宮文化博物館 姜濤 周顯
返回
中國
2022-08-02 15:45:21

佩洛西擬訪台｜北京回應成焦點 解放軍或射導彈派軍機穿越海峽中線

分享：
佩洛西

佩洛西已啟程展開亞洲之行。(路透社)

美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵台，北京當局如何應對成為外界焦點。繼中國海事局昨日通報，今日起至周六晚上會在南海展開軍事訓練外，解放軍亦表明不會對佩洛西可能訪台「坐視不管」，東部戰區及福建省軍區亦先後發布實彈射擊片段。《環球時報》前總編輯胡錫進亦在社交媒體發文，稱北京針對佩洛西可能訪台，已經制定了包括軍事行動在內的一系列反制行動。

佩洛西擬訪台｜向台海發射導彈

解放軍其中一個可能應對方法，就是舉行演習將導彈射進台灣鄰近海域抗議，而有關做法亦非首次，早在美國國會前議長金里奇在97年訪台時，便已經發生過。同時，白宮國家安全委員會發言人柯比亦警告，北京可能在台灣周邊發射導彈，或作出大規模的空中或海上舉動。

1636535766_md.jpg

外交部發言人汪文斌。(資料圖片)

佩洛西擬訪台｜軍機飛越海峽中線

兩岸過去一直有默契，飛機船隻不會越過海峽中線，以免局勢升級甚至引發衝突。不過，自蔡英文上台後，解放軍軍機迫近以至越過海峽中線時有發生。美國共和黨籍參議員斯科特早前訪台，解放軍亦有派出軍機飛越海峽中線，並在空中「盤旋」進行戰術操練。

佩洛西擬訪台｜設禁飛區或宣告台灣海峽非國際水域

外界普遍認為解放軍在台灣上空設立禁飛區的可能性很低，因為此舉將會導致局勢直接升級。至於台灣海峽會否變成「非國際水域」亦備受關注，北京在早前舉辦的「香格里拉對話」，便一再宣稱台灣海峽並非「國際水域」；外交部發言人汪文斌亦稱，大陸對台灣海峽享有主權和管轄權，並指在國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受