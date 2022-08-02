佩洛西擬訪台｜北京回應成焦點 解放軍或射導彈派軍機穿越海峽中線

美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵台，北京當局如何應對成為外界焦點。繼中國海事局昨日通報，今日起至周六晚上會在南海展開軍事訓練外，解放軍亦表明不會對佩洛西可能訪台「坐視不管」，東部戰區及福建省軍區亦先後發布實彈射擊片段。《環球時報》前總編輯胡錫進亦在社交媒體發文，稱北京針對佩洛西可能訪台，已經制定了包括軍事行動在內的一系列反制行動。
佩洛西擬訪台｜向台海發射導彈
解放軍其中一個可能應對方法，就是舉行演習將導彈射進台灣鄰近海域抗議，而有關做法亦非首次，早在美國國會前議長金里奇在97年訪台時，便已經發生過。同時，白宮國家安全委員會發言人柯比亦警告，北京可能在台灣周邊發射導彈，或作出大規模的空中或海上舉動。
佩洛西擬訪台｜軍機飛越海峽中線
兩岸過去一直有默契，飛機船隻不會越過海峽中線，以免局勢升級甚至引發衝突。不過，自蔡英文上台後，解放軍軍機迫近以至越過海峽中線時有發生。美國共和黨籍參議員斯科特早前訪台，解放軍亦有派出軍機飛越海峽中線，並在空中「盤旋」進行戰術操練。
佩洛西擬訪台｜設禁飛區或宣告台灣海峽非國際水域
外界普遍認為解放軍在台灣上空設立禁飛區的可能性很低，因為此舉將會導致局勢直接升級。至於台灣海峽會否變成「非國際水域」亦備受關注，北京在早前舉辦的「香格里拉對話」，便一再宣稱台灣海峽並非「國際水域」；外交部發言人汪文斌亦稱，大陸對台灣海峽享有主權和管轄權，並指在國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說。