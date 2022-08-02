佩洛西擬訪台｜台媒引述警方消息 佩洛西專機今晚10時降落松山機場 (持續更新)

【20:35更新】台灣「中天快點TV」引述台北警方消息指，美國眾議院議長佩洛西專機將於晚上10時降落台北松山機場，車隊將直接前往下榻的君悅酒店，沿路將有交通管制。報道又指，車隊將會從松山機場旁的空軍松山基地指揮部大門離開，大門對開已陸續架設鐵馬，封鎖道路。有知情人士又透露，佩洛西並非入住總統套房，而是直接包下全層48間房間。君悅酒店員工已作好準備迎接，為確保安全，保安單位已進駐酒店戒備。

美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵台，明早與蔡英文總統會面，並到訪立法院。台灣的立法院今日下午開始鋪設紅地氈，準備迎接貴賓。台北市公共運輸處傍晚宣布，因應立法院周邊交通管制，明日上午7時至11時將有5條市區巴士路線改道，屆時「立法院」等8個站將會取消。

佩洛西專機印尼北轉往菲律賓

根據即時航班資訊網Flightradar24，佩洛西今次亞洲之行乘坐的美軍專機「SPAR19」，下午3時52分從馬來西亞吉隆坡起飛後，借道新加坡、印尼，傍晚7時20分離開印尼北蘇拉威西省，飛向菲律賓。外界無法確定佩洛西是否在機上。輿論認為，若佩洛西確在機上且班機正飛往台灣，相信班機正繞到菲律賓海上空，兜大半個圈到台北松山機場降落。

台灣統派團體包括新黨、台灣統一義勇軍、藍天行動聯盟、世界華人保釣聯盟、台灣人民共產黨等，傍晚去到據傳佩洛西即將下榻的君悅酒店對面，舉起寫有「裴洛西滾蛋」、「台灣不歡迎你」、「我們不要戰爭」等橫額、紙牌，抗議佩洛西訪台。