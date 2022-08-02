佩洛西擬訪台｜專機下午突起飛 目的地未明 外界疑佩洛西不在機上

美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵台，其所乘坐的美軍專機「SPAR19」動態持續受到關注。根據即時航班資訊網Flightradar24，SPAR19已於下午3時52分於馬來西亞吉隆坡起飛，目的地未有顯示，至下午5時已飛入印尼婆羅洲島3.5萬呎高空。不過，外界無法證實佩洛西一行人是否身處機上。

另一架美軍專機中午日本抵吉隆坡

官媒「環球網」則在較早前報道，另一架美軍專機「SPAR20」今日中午從日本東京飛抵吉隆坡。輿論猜測，SPAR20的出現或是用來「放煙幕」，掩護佩洛西實際行程。

台媒：台北2000警力機場及酒店一帶戒備

台灣傳媒原先報道，SPAR19預計今晚6時許從吉隆坡起飛前往台灣，預計10時20分抵達台北松山機場。報道引述消息指，台北警方將動員2,000警力，在機場及佩洛西即將下榻的「君悅酒店」一帶戒備。不過，君悅酒店方面強調未收到相關訊息，酒店保安等級亦未升高。

報道又指，佩洛西將於明早到總統府與蔡英文總統會面，隨後轉到立法院與朝野黨團主要幹部會面，之後蔡英文會設宴款待佩洛西一行。佩洛西將於明午離台，轉往南韓訪問，而其亞洲之行最後站是日本。

國民黨團：佩洛西或明早約9時到訪立法院

台灣的總統府和外交部均未證實佩洛西訪台的相關消息，但國民黨立法院黨團總召集人曾銘宗爆料，若佩洛西確定訪台，預計明早8時50分抵達立法院，屆時立法院長游錫堃將出面接待。