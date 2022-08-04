佩洛西結束訪台 王毅：玩火者絕無好下場

美國眾議院議長佩洛西昨傍晚登上專機離開台灣，結束19小時訪台行程，轉往南韓繼續亞洲之行。國務委員兼外長王毅昨炮轟，佩洛西竄訪台灣是一場「徹頭徹尾的鬧劇」，並以25年前時任美國眾議院議長金里奇訪台一事，強調「過去的錯誤不能成為今天重犯的借口」，警告「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

王毅嚴詞批評，佩洛西訪台「惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁」，蔡英文更是「背棄民族大義，倒行逆施」。外交部發言人華春瑩則以古語「人之患，在於不讀史」，指責美國政府在台灣問題上「缺乏誠信，缺乏歷史知識，缺乏反思反省」，應該「好好補課」。國台辦發言人馬曉光亦重申，蔡英文及民進黨當局挾洋自重挑釁大陸，最終只會加速自身覆滅，「把台灣推向災難深淵」。

馬曉光同時宣布，禁止「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」及「國際合作發展基金會」與大陸任何人或企業、組織合作，為兩者提供資助或服務均會被依法懲治；禁止大陸組織、企業或個人，與向兩者捐款的台灣企業，包括宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等進行任何交易或合作，相關企業負責人禁止入境。台灣民主基金會及國際合作發展基金會的董事長分別為游錫堃立法院長及吳釗燮外長。