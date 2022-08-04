佩洛西結束訪台 王毅：玩火者絕無好下場

美國眾議院議長佩洛西昨傍晚登上專機離開台灣，結束19小時訪台行程，轉往南韓繼續亞洲之行。國務委員兼外長王毅昨炮轟，佩洛西竄訪台灣是一場「徹頭徹尾的鬧劇」，並以25年前時任美國眾議院議長金里奇訪台一事，強調「過去的錯誤不能成為今天重犯的借口」，警告「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。
王毅嚴詞批評，佩洛西訪台「惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁」，蔡英文更是「背棄民族大義，倒行逆施」。外交部發言人華春瑩則以古語「人之患，在於不讀史」，指責美國政府在台灣問題上「缺乏誠信，缺乏歷史知識，缺乏反思反省」，應該「好好補課」。國台辦發言人馬曉光亦重申，蔡英文及民進黨當局挾洋自重挑釁大陸，最終只會加速自身覆滅，「把台灣推向災難深淵」。
馬曉光同時宣布，禁止「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」及「國際合作發展基金會」與大陸任何人或企業、組織合作，為兩者提供資助或服務均會被依法懲治；禁止大陸組織、企業或個人，與向兩者捐款的台灣企業，包括宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等進行任何交易或合作，相關企業負責人禁止入境。台灣民主基金會及國際合作發展基金會的董事長分別為游錫堃立法院長及吳釗燮外長。
解放軍圍台島軍演 分析：料武統行動方案之一
此外，解放軍東部戰區周二晚開始在台島周邊實戰化聯合演習，明言是對美方近期在台灣問題上消極舉動的「嚴正震懾」，出動到最先進的殲20隱形戰機，殲11、轟6K等戰機，南京號、長春號導彈驅逐艦，以及導彈發射車等，重點進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等項目。今日中午12時開始，解放軍更圍繞台島四周進行一連3天實彈演習，演習範圍離台島最近的，與高雄相距不到20公里。官媒《環球時報》引述台軍退役中將帥化民認為，圍台軍演或可對台主要港口及主航道形成全面封鎖，「可能就是未來武力統一採取的行動方案之一」。
台灣的國防部表示，會秉持「備戰但不求戰，應戰不避戰」，以及不升高衝突的理智態度進行戒備。台北桃園機場預計今日取消逾50個國際航班，但據報與解放軍軍演無關。交通部昨緊急開會商討應對方案，約900個航班在這3天要借道日本、菲律賓飛航情報區。
至於佩洛西在台行程，她昨早先到訪立法院，再與蔡英文總統會面，稱此行目的是「安全」、「經濟」和「治理」，以及表達「我們不會背棄對台灣的承諾」。蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其對台灣的堅定支持，之後設宴款待佩洛西一行。佩洛西下午去到景美人權文化園區，與銅鑼灣書店店長林榮基、大陸民運人士吾爾開希、因「顛覆國家政權罪」在大陸服刑5年後今年4月返台的台灣NGO工作者李明哲等人會面，之後離台。
美方：無理由引發危機或衝突
白宮國家安全委員會發言人柯比認為，佩洛西訪台無理由引發危機或衝突，但對中美關有何影響，要視乎北京未來數天乃至數周的行動。昨身在日本東京的國務卿布林肯則稱，有關行程非不常見，也非無先例，「中國不應以此為藉口，繼續其現時行為」。與美國關係惡劣的俄羅斯，其外長拉夫羅夫批評佩洛西訪台是要蓄意激怒中國，製造麻煩。北韓則譴責美國此舉是蓄意政治軍事挑釁，是破壞地區和平與安全的禍根。德國外交部指，維持與台灣的緊密關係，也像美國一樣支持「一中政策」，並稱正與國際夥伴努力尋求台海局勢降溫，又指軍事威嚇不可接受。