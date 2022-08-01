佩洛西訪亞洲未提台灣 解放軍展示武力捍衛主權

佩洛西的辦公室周日公布，她率領包括眾議院外交事務委員會主席米克斯等6人代表團，前往新加坡、馬來西亞、南韓和日本訪問，到訪期間舉行高級別會議，討論安全、新冠疫情、經貿、人權和民主管治等方面合作。佩洛西稱，此行是重申美國對區內盟友和夥伴的承諾堅定不移。不過，佩洛西的聲明對早前稱會到訪台灣一事，隻字未提。

美國眾議院議長佩洛西出訪亞洲，今抵首站新加坡，但她起行前傳出行程包括台灣，引發北京強烈反彈，表明「中國軍隊不會坐視不理」。在北京，解放軍連日公開接連台海的東部戰區與南部戰區陸、海軍演練；又公開「航母殺手」之稱的東風17超音速導彈發射畫面；空軍也表明多型戰機繞飛台灣，有信心有能力捍衛國家主權和領土完整。

突公布東海南海實兵實彈演練

即使佩洛西沒再強調要去台灣，北京未有因而放鬆，海軍在南海、東海及黃海等地有密集實兵實彈演練，包括艦炮對岸、防空火炮射擊等。另外，官媒央視的軍事頻道首次播出東風17超音速導彈，利用發射車在公路發射的片段。由於東風17的高機動能力，能以極高速俯衝直撲目標，彈道防禦系統難以攔截，即使航母這龐然大物被命中也「非死即傷」，故形容為「航母殺手」。

至於在防衛前線的空軍，解放軍空軍周日公布新一代的運油20空中加油機正式服役。運油20由大型運輸機運20改裝，據悉可為友機在空中加油達60噸，足以為各戰機延長滯空時間，維持更多戰機在空中的戰力。解放軍空軍發言人申進科更強調，「捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命，空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。」

《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進在佩洛西公布行程後，在微博發文，質疑佩洛西會借故中途到台灣，降低挑釁意味。