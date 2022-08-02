佩洛西訪台｜佩洛西抵達台灣 中國向美方提出嚴正交涉和強烈抗議 解放軍周四起進行軍事演訓及實彈射擊

【00:16更新】香港特別行政區發言人表示，堅決反對並強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣。

發言人說：「特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果。」

「中央政府已表示，必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。」

【23:16更新】解放軍宣布，將於本周四(4日)中午12時起至下周日(7日)中午12時，一連三天在台灣周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動及組織實彈射擊。此外，東部戰區宣布，今晚(2日)起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域試射常規導彈。

【23:00更新】佩洛西抵達台北後，中國外交部隨即發聲明，指美國眾議院議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

【22:54更新】佩洛西步出機艙，台灣高官到場迎接。