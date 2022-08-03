佩洛西訪台｜佩洛西晤蔡英文授勳章　胡錫進：博弈才剛揭開帷幕（持續更新）

胡錫進：遺憾沒「伴飛」穿越台灣 【8月3日12:45更新】《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指佩洛西抵台，民間的失望挺正常，他亦很遺憾大陸沒有伴飛穿越台灣，但認為所謂遭遇新的「國耻」有些誇張，強調博弈才剛揭開帷幕，對美鬥爭注定長期而艱巨，他會繼續寫，不會停止主張解放軍戰機飛越台灣島，並相信那一天終將到來。

佩洛西晤蔡英文後傍晚離開台灣 【8月3日11:00更新】美國眾議院議長佩洛西今日展開對台灣的訪問，她在早上9時前抵達立法院，獲立法院副院長蔡其昌代表迎接，之後她會與蔡英文見面及出席午宴。據報佩洛西今日不但將晤蔡英文等台灣高層，還會召開記者會，會見吾爾開希及林榮基等，預計佩洛西將於傍晚離開台灣。

中國商務部：暫停天然砂輸入台灣 【8月3日10:00更新】中國商務部周三於官網宣布，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口，相關措施今日(3日)起實施。天然砂即是砂礫石，原材料采用河床天然砂礫石。台灣早年採東砂西運，禁採河砂後，多項大陸進口，用於建築用砂、用石。 另外海關總署今日亦發出公告，即日起暫停台灣地區柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

特區政府強烈譴責佩洛西竄訪台灣 【00:16更新】香港特別行政區發言人表示，堅決反對並強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣。 發言人說：「特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果。」 「中央政府已表示，必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。」

解放軍周四在台灣周邊軍事演訓 【23:16更新】解放軍宣布，將於本周四(4日)中午12時起至下周日(7日)中午12時，一連三天在台灣周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動及組織實彈射擊。此外，東部戰區宣布，今晚(2日)起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域試射常規導彈。 【23:00更新】佩洛西抵達台北後，中國外交部隨即發聲明，指美國眾議院議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。 【22:54更新】佩洛西步出機艙，台灣高官到場迎接。

佩洛西周二晚上10時44分抵達台北 【22:45更新】美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸強烈反對及警告，晚上10時44分乘專機抵達台北松山機場。 【22:30更新】美國眾議院議長佩洛西專機即將降落台灣，身處北京、微博認證為「資深政經記者」的「玉淵譚天」表示，解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽。 ​ 【22:00更新】即時航班資訊網Flightradar24更新佩洛西專機「SPAR19」的目的地為「台北松山機場」，抵達時間為晚上10時42分。台北101晚上9時至12時在大樓外點燈，打出「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」、「Thank you」、「TW ❤️ US」，歡迎佩洛西訪台及感謝其堅定支持台灣。

【20:35更新】台灣「中天快點TV」引述台北警方消息指，美國眾議院議長佩洛西專機將於晚上10時降落台北松山機場，車隊將直接前往下榻的君悅酒店，沿路將有交通管制。報道又指，車隊將會從松山機場旁的空軍松山基地指揮部大門離開，大門對開已陸續架設鐵馬，封鎖道路。有知情人士又透露，佩洛西並非入住總統套房，而是直接包下全層48間房間。君悅酒店員工已作好準備迎接，為確保安全，保安單位已進駐酒店戒備。