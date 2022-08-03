佩洛西訪台｜佩洛西晤蔡英文獲頒授勳章 國台辦馬曉光：政治鬧劇

美國眾議院議長佩洛西今日展開訪問台灣的行程，在到訪立法院後，便到訪總統府，與蔡英文及賴清德會面，在會面開始前，蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，以表彰她對台灣長期的堅定支持，以及對提升台美交流的貢獻。國台辦發言人馬曉光形容是一場政治鬧劇。

蔡英文：佩是台灣最堅定友人

蔡英文發言時指，感謝佩洛西長期對台灣民主的支持，形容她是台灣最堅定的友人，指佩洛西對違反民主自由的言行，勇於挺身對抗，感到非常深刻和感動。蔡英文表示，台海局勢緊張，一旦台灣受侵略，印太安全將受衝擊，強調台灣面對不確定的3個基本態度，包括面對軍事威脅時不會退縮；強化自衞能力，維會台海和平；持續與美國的立法與行政機關加強在印太地區、經濟及供應鏈領域的合作。

佩洛西：美國對保護台灣民主是堅定不移

佩洛西表示，非常榮幸獲得勳章，她是代表美國議員一同虛心接受頒授勳章的殊榮，強調今次訪台展示美國不會放棄對台的承諾。她指台灣是一個由女性總統領導的自由地方，美台團結十分重要，重申全球安全、經濟繁榮及治理是她出訪的3大原因，美台在這些領域有許多合作空間，指世界面對民主與專制的選擇，美國對保護台灣的民主是堅定不移。

馬曉光：「授勳」是一場政治鬧劇

至於國台辦發言人馬曉光表示，佩洛西竄訪台灣是台美實質關係升級的重大事件，又說是其一貫頑固挺台反華錯誤言行的進步發展，性質十分惡劣，嚴厲譴責和強烈抗議，並已宣布一系列堅決有力的反制措施。馬曉光續稱，民進黨當局在「倚美謀獨」的分裂道路上一條道走到黑，留下一連串奴顏婢膝的劣跡，必將付出愈來愈難以承受的代價，只能以失敗告終。至於所謂「勳章」，馬曉光形容，以「撒謊、欺騙、偷盜」為榮、品行惡劣的蓬佩奧之流接受過此類「勳章」，可以想像民進黨當局給佩洛西「授勳」是怎麼一場政治鬧劇。