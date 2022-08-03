佩洛西訪台｜佩洛西結束訪台轉往南韓　李家超：佩洛西無視「一國兩制」在港成功實踐（持續更新）

王毅：犯我中華者必將受到懲處 【8月3日18:00更新】國務委員兼外長王毅，在出席東亞合作系列外長會後接受記者採訪，再就美國眾議院議長佩洛西，竄訪中國台灣地區表明中方的嚴正立場。王毅強調，這是一場徹頭徹尾的鬧劇。美方打著所謂「民主」的幌子，幹著侵犯中國主權的勾當，又指蔡英文之流的「台獨」分裂勢力抱著美國的粗腿不放，背棄民族大義。王毅又稱，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者，必將受到懲處。

佩洛西登上專機結束訪台行程 【8月3日17:35更新】美國眾議院議長佩洛西傍晚5時半左右登上專機，結束旋風訪台之旅，轉往亞洲之行下一站南韓。台灣的吳釗燮外長等人送機，身穿白色西裝的佩洛西與吳釗燮握手及交談。

李家超：佩洛西無視「一國兩制」在香港成功實踐 【8月3日17:00更新】李家超今日(3日)下午在特首辦主持會議，就美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣一事，重申香港特區政府的立場，出席會議的包括政務司長陳國基、財政司長陳茂波，以及律政司長林定國等。李家超表示，佩洛西無視「一國兩制」在香港的成功實踐，惡意批評香港的民主和自由，形容是不符事實的抹黑，以及是霸凌行為，對此堅決反對，強烈譴責。李家超又說，特區政府反「台獨」的意志堅定、立場清晰，並全力支持和配合中央採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，特區政府在有關方面要努力工作。

解放軍東部戰區台灣周邊進行聯合海空演訓 【8月3日16:00更新】解放軍東部戰區周二深夜起在台灣周邊進行聯合海空演訓，相關片段及圖片今日在解放軍東部戰區的微博公布，而官媒《央視》則公開東部戰區聯合演訓的影片，可見東部戰區派出戰艦及多部戰機等。東部戰區副參謀長顧中指，這次聯合軍事行動是針對美台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措，做好應對一切危機事態準備。

台鐵屏幕遭黑客入侵 現「偉大華夏終將統一」字句 【8月3日14:45更新】台鐵表示，今日早上約10時，高雄新左營車站的大屏幕遭黑客人侵，上面留下「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一」的簡體字標語。台鐵表示，已中斷有關屏幕的運作，並請負責廠商協助回復。

胡錫進：遺憾沒「伴飛」穿越台灣 【8月3日12:45更新】《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指佩洛西抵台，民間的失望挺正常，他亦很遺憾大陸沒有伴飛穿越台灣，但認為所謂遭遇新的「國耻」有些誇張，強調博弈才剛揭開帷幕，對美鬥爭注定長期而艱巨，他會繼續寫，不會停止主張解放軍戰機飛越台灣島，並相信那一天終將到來。

佩洛西獲頒授勳章 國台辦：政治鬧劇 【8月3日11:30更新】美國眾議院議長佩洛西早上到訪總統府，與蔡英文會面，蔡英文向她頒授「特種大綬卿雲勳章」，以表彰她對台灣長期的堅定支持，以及對提升台美交流的貢獻，蔡英文形容佩洛西是台灣最堅定的友人，佩洛西就表示，今次訪台展示美國不會放棄對台的承諾。對於所謂「勳章」，國台辦發言人馬曉光形容，以「撒謊、欺騙、偷盜」為榮、品行惡劣的蓬佩奧之流接受過此類「勳章」，可以想像民進黨當局給佩洛西「授勳」是怎麼一場政治鬧劇。

佩洛西晤蔡英文後傍晚離開台灣 【8月3日11:00更新】美國眾議院議長佩洛西今日展開對台灣的訪問，她在早上9時前抵達立法院，獲立法院副院長蔡其昌代表迎接，之後她會與蔡英文見面及出席午宴。據報佩洛西今日不但將晤蔡英文等台灣高層，還會召開記者會，會見吾爾開希及林榮基等，預計佩洛西將於傍晚離開台灣。

中國商務部：暫停天然砂輸入台灣 【8月3日10:00更新】中國商務部周三於官網宣布，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口，相關措施今日(3日)起實施。天然砂即是砂礫石，原材料采用河床天然砂礫石。台灣早年採東砂西運，禁採河砂後，多項大陸進口，用於建築用砂、用石。 另外海關總署今日亦發出公告，即日起暫停台灣地區柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

特區政府強烈譴責佩洛西竄訪台灣 【00:16更新】香港特別行政區發言人表示，堅決反對並強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣。 發言人說：「特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果。」 「中央政府已表示，必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。」

解放軍周四在台灣周邊軍事演訓 【23:16更新】解放軍宣布，將於本周四(4日)中午12時起至下周日(7日)中午12時，一連三天在台灣周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動及組織實彈射擊。此外，東部戰區宣布，今晚(2日)起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域試射常規導彈。 【23:00更新】佩洛西抵達台北後，中國外交部隨即發聲明，指美國眾議院議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。 【22:54更新】佩洛西步出機艙，台灣高官到場迎接。

佩洛西周二晚上10時44分抵達台北 【22:45更新】美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸強烈反對及警告，晚上10時44分乘專機抵達台北松山機場。 【22:30更新】美國眾議院議長佩洛西專機即將降落台灣，身處北京、微博認證為「資深政經記者」的「玉淵譚天」表示，解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽。 ​ 【22:00更新】即時航班資訊網Flightradar24更新佩洛西專機「SPAR19」的目的地為「台北松山機場」，抵達時間為晚上10時42分。台北101晚上9時至12時在大樓外點燈，打出「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」、「Thank you」、「TW ❤️ US」，歡迎佩洛西訪台及感謝其堅定支持台灣。

【20:35更新】台灣「中天快點TV」引述台北警方消息指，美國眾議院議長佩洛西專機將於晚上10時降落台北松山機場，車隊將直接前往下榻的君悅酒店，沿路將有交通管制。報道又指，車隊將會從松山機場旁的空軍松山基地指揮部大門離開，大門對開已陸續架設鐵馬，封鎖道路。有知情人士又透露，佩洛西並非入住總統套房，而是直接包下全層48間房間。君悅酒店員工已作好準備迎接，為確保安全，保安單位已進駐酒店戒備。