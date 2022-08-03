佩洛西訪台｜副外交部長謝鋒深夜急召美國駐華大使伯恩斯  提出嚴正交涉強烈抗議

美國眾議院議長佩洛西昨晚抵台，外交部副部長謝鋒深夜緊急召見美國駐華大使伯恩斯，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒表示，佩洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，後果極其嚴重，中方絕不會坐視不管。

謝鋒說，美國政府必須承擔責任，又指一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空「一個中國」原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」，而且愈演愈烈，刪除美國務院網站「台灣是中國的一部分」等關鍵表述，將台灣納入所謂「印太戰略」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助台提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。美國政府本應約束佩洛西恣意妄為，制止佩洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。

謝鋒：大勢不可逆 玩火必自焚

謝鋒指出，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，強調中方說到做到。任何人企圖操弄臺灣問題撈取政治資本，只會「竹籃打水一場空」，幻想打「臺灣牌」炮製政治遺產，終將被釘在歷史的恥辱柱上。美方應該立即糾正錯誤，採取切實措施消除佩洛西竄台惡劣影響。不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。謝鋒強調，大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚。台灣是中國的台灣，終將回到祖國懷抱。