佩洛西訪台｜外交部宣布制裁佩洛西及其直系親屬  取消安排兩軍戰區領導通話、暫停刑事司法協助合作等 (更新)

【18:14更新】外交部宣布，中方決定根據中國有關法律，制裁美國眾議院議長佩洛西及她的直系親屬。發言人說，由於佩洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，針對佩洛西惡劣挑釁行徑，中方決定採取制裁措施。

另外，針對佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意竄訪中國台灣地區，外交部宣布採取以下反制措施：

取消安排中美兩軍戰區領導通話

取消中美國防部工作會晤

取消中美海上軍事安全磋商機制會議

暫停中美非法移民遣返合作

暫停中美刑事司法協助合作

暫停中美打擊跨國犯罪合作

暫停中美禁毒合作

暫停中美氣候變化商談

佩洛西早前訪問台灣，引起台海局勢緊張。國務委員兼外長王毅早前炮轟，佩洛西竄訪台灣是一場「徹頭徹尾的鬧劇」，並以25年前時任美國眾議院議長金里奇訪台一事，強調「過去的錯誤不能成為今天重犯的借口」，警告「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。至於解放軍東部戰區中午起在台灣島周邊海空域，舉行軍事演習和訓練。央視引述專家稱，解放軍首次在台島以東設置靶場，將美國核動力航空母艦「列根號」(USS RONALD REAGAN)逼退約幾百公里。美國表示，列根號周四仍在西太平洋的菲律賓海執勤，範圍包括台灣東南海域。