佩洛西訪台｜王毅：美國不要幻想阻撓中國統一大業  犯我中華者必將受到懲處

【18:00更新】國務委員兼外長王毅，在出席東亞合作系列外長會後接受記者採訪，再就美國眾議院議長佩洛西，竄訪中國台灣地區表明中方的嚴正立場。王毅強調，這是一場徹頭徹尾的鬧劇。美方打著所謂「民主」的幌子，幹著侵犯中國主權的勾當，又指蔡英文之流的「台獨」分裂勢力抱著美國的粗腿不放，背棄民族大義。王毅又說，這些倒行逆施根本改變不了一個中國的國際共識，也根本改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。他稱，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者，必將受到懲處。

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【10:03更新】美國眾議院議長佩洛西，不顧中方嚴正交涉明目張膽到訪台灣。外長王毅表示，有關行徑嚴重違背「一個中國」原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對，又說再次證明一些美國政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」。王毅強調，美國不要幻想阻撓中國的統一大業，強調台灣是中國的一部分，實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。王毅又說，美方不論以甚麼方式支援縱容「台獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。他又指，台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨著民族復興而終結。

王毅促美停止打「台灣牌」攪亂亞太

王毅又說，美國不要幻想破壞中國的發展振興。中國已經找到符合自身國情的正確發展道路。在台灣問題上挑釁滋事，企圖遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平崛起，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流。他續指，美國不要幻想操弄地緣博弈把戲，重申「一個中國」原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分，形容美方要做的是立即停止違反聯合國憲章宗旨和原則，立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

對於美方聲稱中方在升級局勢，但最基本的事實是，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。美方聲稱議長訪台曾有先例，但最基本的道理是，過去的錯誤不能成為今天重犯的藉口。美方聲稱三權分立無法約束議會，但最基本的國際法準則是，美國必須履行其國際義務，尤其是重要政治人物更不能胡作非為。美方還聲稱中國尋求統一是對台灣的「威脅」，但最基本的邏輯是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

中美和平共處真正「護欄」為三個聯合公報

王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。