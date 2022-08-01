佩洛西訪台？解放軍周二起南海訓練 東部戰區強調「埋葬一切來犯之敵」

美國眾議院議長佩洛西在亞洲之行期間訪問台灣的消息甚囂塵上。中國海事局周一通報，海南清瀾海事局已發出禁航通知，指周二零時起至周六晚上12時，在海口以東海域進行軍事訓練，禁止駛入。

解放軍東部戰區更在微博發布海陸空實彈實戰訓練片段，配文「【重磅發布：嚴陣以待 聽令而戰】#埋葬一切來犯之敵# ，向著聯戰勝戰前進！#時刻準備戰鬥#」。

胡錫進：中方一定會讓美國清楚 台海紅線踩不得

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則在微博發表評論，指「佩洛西進入台灣的時間和路線，即使沒有外媒的報道，中國大陸方面都應該能夠掌握。我相信解放軍早已嚴陣以待，國防部表示的『絕不會坐視不管』肯定不是一句空話」，直言「我們肯定不會讓佩洛西此訪平平安安、順順當當……佩洛西如果來了，她一路上以及與蔡英文見面時都踏實不了，她們將不知道下一個小時甚至下一分鐘會發生甚麼」。

胡錫進強調，「中國這次一定會致力於讓包括美國鷹派在內的人都清楚，台海的紅線踩不得，中國國家利益的紅線踩不得」，又批評佩洛西想藉訪台助民主黨在國會勝出中期選舉，「但真搞出危機，民主黨只會輸得更慘，甚至下一屆總統也要丟……佩洛西挑起危機卻沒有能力應對危機，她想給自己留一份『政治遺產』，但她一定會被歷史記述為一場醜劇的主角」。