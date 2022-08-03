佩洛西訪台｜解放軍東部戰區台周邊軍演　派出戰艦及多部戰機

美國眾議院議長佩洛西訪台，引來大陸反彈。解放軍東部戰區周二深夜起在台灣周邊進行聯合海空演訓，相關片段及圖片今日在解放軍東部戰區的微博公布，而官媒《央視》則公開東部戰區聯合演訓的影片，可見東部戰區派出戰艦及多部戰機等。

東部戰區指，在台島北部、西南、東南海空域，組織了由戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力參加的實戰化聯合演訓，重點演練了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

官媒《央視》則播出東部戰區聯合演訓的影片，顯示東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機，從多機場戰鬥起飛、到多空域執行任務，開展預警指揮、干擾壓制、兵力進壓等。

參謀長：行動針對美台當局危險舉動

東部戰區副參謀長顧中指，這次聯合軍事行動是針對美台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措，做好應對一切危機事態準備。

此外，解放軍宣布，將於明日(4日)中午12時起至周日(7日)中午12時，一連三天在台灣周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動及組織實彈射擊。對此，台灣表示此舉形同海空封鎖台灣，已涵蓋台灣領土、領海，嚴重侵害主權，並違反聯合國海洋公約等相關規定。