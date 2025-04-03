來往澳門至馬德里貨運包機首航　澳門國際機場稱具戰略意義

埃塞俄比亞航空由比利時直飛澳門的首航貨運包機，降落澳門國際機場通過水門洗禮。（香港電台）

澳門國際機場首次開拓至歐洲的跨境電商物流服務，將貨運服務由目前的東南亞、中東和美洲，延伸至西班牙馬德里，進一步完善機場全貨運網絡，為粵港澳大灣區跨境電商貨物運輸，提供多一個琴澳物流新模式的選擇方案。

當局表示新航線是澳門國際機場今年的重點項目

埃塞俄比亞航空所準備的首航貨運包機，朝早約8時降落澳門國際機場。埃塞俄比亞駐華大使、澳門中聯辦、外交部公署駐澳專員辦公室代表及澳門政府官員等出席首航儀式。包機完成裝貨後，在兩個多小時後再起航，飛往歐洲西班牙馬德里，預計航程14小時。